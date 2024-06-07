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Путин заявил, что Россия должна войти в топ-25 роботизированных экономик мира

Ведомости

Россия за короткий период должна войти в топ-25 роботизированных экономик мира, заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Это означает установку более 100 000 роботов, причем их производство нужно ускоренно развивать в нашей стране на собственной технологической базе, и такая возможность, безусловно, у нас есть», – сказал он.

Глава государства подчеркнул, что необходимо увеличить инвестиции и провести обновление предприятий. По его словам, нужно обеспечить это на качественно новой технологической основе, с широким применением автоматизации.

7 июня в 15:00 началось пленарное заседание с участием Путина. Модератор сессии – политолог, заслуженный профессор ВШЭ Сергей Караганов. Кроме того, в рамках мероприятия запланированы выступления президента Боливии и Зимбабве Луиса Альберто Арсе Катакоры и Эммерсона Мнангагвы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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