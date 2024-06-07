Путин заявил, что Россия должна войти в топ-25 роботизированных экономик мира
Россия за короткий период должна войти в топ-25 роботизированных экономик мира, заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Это означает установку более 100 000 роботов, причем их производство нужно ускоренно развивать в нашей стране на собственной технологической базе, и такая возможность, безусловно, у нас есть», – сказал он.
Глава государства подчеркнул, что необходимо увеличить инвестиции и провести обновление предприятий. По его словам, нужно обеспечить это на качественно новой технологической основе, с широким применением автоматизации.
7 июня в 15:00 началось пленарное заседание с участием Путина. Модератор сессии – политолог, заслуженный профессор ВШЭ Сергей Караганов. Кроме того, в рамках мероприятия запланированы выступления президента Боливии и Зимбабве Луиса Альберто Арсе Катакоры и Эммерсона Мнангагвы.