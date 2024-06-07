Набиуллина: ЦБ рассматривал повышение ключевой ставки вплоть до 18%
Совет директоров Банка России рассматривал повышение ключевой ставки на заседании 7 июня до 18%, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
«Мы рассматривали вариант сохранения ставки и вариант ее повышения. Причем звучали предложения и до 17%, и до 18%», – сказала она.
По словам Набиуллиной, в этот раз количество мнений о том, что надо подумать о повышении ставки, было больше, чем на прошлом заседании.
Глава Центробанка (ЦБ) уточнила, что в случае внезапных шоков регулятор может собраться на внеплановое собрание. Сейчас по альтернативному сценарию ЦБ такие собрания не предполагаются.
7 июня совет директоров ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16%. На этом значении ставка держится с середины декабря 2023 г. Регулятор в своем релизе допустил повышение ключевой ставки на ближайшем заседании. Отмечается, что для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле.
Большинство опрошенных «Ведомостями» экспертов считали, что ставка останется на текущем уровне. При этом два из них допускали и повышение – на 0,5-1 п. п. Восемь участников опроса ожидали повышения ставки до 17%. Снижения не прогнозировал никто.