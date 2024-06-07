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Набиуллина: ЦБ рассматривал повышение ключевой ставки вплоть до 18%

Ведомости

Совет директоров Банка России рассматривал повышение ключевой ставки на заседании 7 июня до 18%, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Мы рассматривали вариант сохранения ставки и вариант ее повышения. Причем звучали предложения и до 17%, и до 18%», – сказала она.

По словам Набиуллиной, в этот раз количество мнений о том, что надо подумать о повышении ставки, было больше, чем на прошлом заседании.

Глава Центробанка (ЦБ) уточнила, что в случае внезапных шоков регулятор может собраться на внеплановое собрание. Сейчас по альтернативному сценарию ЦБ такие собрания не предполагаются.

7 июня совет директоров ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16%. На этом значении ставка держится с середины декабря 2023 г. Регулятор в своем релизе допустил повышение ключевой ставки на ближайшем заседании. Отмечается, что для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле.

Большинство опрошенных «Ведомостями» экспертов считали, что ставка останется на текущем уровне. При этом два из них допускали и повышение – на 0,5-1 п. п. Восемь участников опроса ожидали повышения ставки до 17%. Снижения не прогнозировал никто.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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