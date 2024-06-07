Набиуллина: ЦБ рассматривал повышение ключевой ставки вплоть до 18%

7 июня совет директоров ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16%. На этом значении ставка держится с середины декабря 2023 г. Регулятор в своем релизе допустил повышение ключевой ставки на ближайшем заседании. Отмечается, что для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле.