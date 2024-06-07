Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%

Предпринятые ЦБ меры по охлаждению потребительского кредитования не привели к сокращению выдач – банки переключились на заемщиков с более высоким доходом, говорила 6 июня Набиуллина. В мае банки выдали гражданам кредитов почти на 1,5 трлн руб., что больше апрельских показателей на 11,72%, следует из предварительных данных аналитической компании Frank RG. Рост объема выдач зафиксирован во всех сегментах кредитования, кроме POS-кредитов (в точке продаж). Больше всего выросли выдачи ипотеки – граждане взяли 126 900 кредитов на 539,2 млрд руб. (+16% по количеству и +18% по объему к апрелю). Также в последний месяц весны банки выдали 163 700 автокредитов на 229,6 млрд руб. (+9 и +11% соответственно), а также чуть более 3,4 млн кредитов наличными на 659,9 млрд руб. – рост на 8% по обоим показателям.