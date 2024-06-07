Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%На этом значении она держится уже полгода
Совет директоров Банка России 7 июня по итогам четвертого заседания подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% – на этом значении она держится с середины декабря 2023 г. Накануне заседания мнения аналитиков относительно траектории движения ставки разошлись: большинство опрошенных «Ведомостями» экспертов – 11 из 19 – считали, что ставка останется на текущем уровне. При этом два из них допускали и повышение – на 0,5–1 п. п. Восемь участников опроса ожидали повышения ставки на 1 п. п. до 17%. Снижения не прогнозировал никто.
Банк России ужесточил сигнал: в опубликованном релизе говорится, что регулятор допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. Для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле.
В заявлении также отсутствует прогноз ЦБ по инфляции на 2024 г. (в апреле диапазон был 4,3-4,8%). Согласно ожиданиям Банка России, годовая инфляция вернется к цели в 2025 г. и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных, отметил ЦБ. Основные проинфляционные риски связаны с изменением условий внешней торговли (в том числе под влиянием геополитической напряженности), сохранением высоких инфляционных ожиданий и отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста. Сохранение масштабных государственных льготных программ может замедлить возврат к более умеренным темпам роста кредитования. Дезинфляционные риски в первую очередь связаны с более быстрым замедлением роста внутреннего спроса, чем ожидается в базовом сценарии.
Также регулятор оценил как нейтральное влияние на инфляцию новой пятиступенчатой налоговой системы. Планируемые изменения в налоговой политике означают, что рост бюджетных расходов в ближайшие годы будет покрыт за счет увеличения доходов консолидированного бюджета. По оценке Банка России, предлагаемая комбинация налоговых изменений при параллельном росте расходов, вероятнее всего, нейтральна для инфляции.
Банк России предметно рассматривал альтернативный сценарий в виде повышения ставки, о таких планах 21 мая говорил зампред ЦБ Анатолий Заботкин.
Инфляция в России, по данным Росстата, за период с 28 мая по 3 июня ускорилась и составила 0,17%. По данным Минэкономразвития, годовая инфляция достигла 8,17%. В мае, по данным опроса ООО «инФОМ», оценка инфляции, которую граждане ожидают через год, возросла до 11,7% с 11% месяцем ранее, отмечал ЦБ. Увеличение связано с ростом ожиданий респондентов, не имеющих сбережений. Банк России прогнозирует инфляцию по итогам года 4,3-4,8%, таргет у ЦБ – 4%.
Российские банкиры перед заседанием, 5-6 июня, в кулуарах ПМЭФа высказывали свои ожидания относительно ставки. Есть все основания для не просто поддержания ключевой ставки, а ее повышения на 1 п. п. до 17%, но этого не произойдет – такое решение разрушит последовательность предыдущих коммуникаций ЦБ о траектории ставки, говорил «Ведомостям» первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.
При этом предправления госбанка Андрей Костин под конец первого дня форума, 6 июня, допускал, что ставка вырастет – после того, как председатель ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила цель по приведению инфляции к таргету в 4% и поддержанию ее на этом уровне. «Я думал, что завтра ставка сохранится, но услышав о том, что Эльвира Сахипзадовна [Набиуллина] решила довести [инфляцию] до 4% в следующем году, я понял, что ставка, наверное, поднимется завтра», – заявил Костин в интервью телеканалу «Россия 1».
Предправления Сбербанка Герман Греф также допускал вероятность повышения ставки. «Но я думаю, что все-таки нужно еще, наверное, время для того, чтобы посмотреть. Центральный банк принимает решения самостоятельно, поэтому предсказывать решения – дело неблагодарное», – говорил Греф.
Повышение ставки выглядит все еще «необязательным», так как уровень рыночных ставок уже находится на многолетних максимумах, наблюдается бум сбережений, рубль крепкий, а инфляция, хоть и не достигла цели, остается значительно ниже прошлогодних пиков, рассуждает главный экономист «Тинькофф инвестиций» Софья Донец. В пользу сохранения ставки говорит скорое сворачивание льготной ипотечной госпрограммы, которая все еще существенно стимулирует потребительскую активность, считает заместитель председателя правления «Абсолют банка» Антон Павлов. Действие программы льготной ипотеки на новостройки со ставкой 8% истекает 1 июля 2024 г.
Предпринятые ЦБ меры по охлаждению потребительского кредитования не привели к сокращению выдач – банки переключились на заемщиков с более высоким доходом, говорила 6 июня Набиуллина. В мае банки выдали гражданам кредитов почти на 1,5 трлн руб., что больше апрельских показателей на 11,72%, следует из предварительных данных аналитической компании Frank RG. Рост объема выдач зафиксирован во всех сегментах кредитования, кроме POS-кредитов (в точке продаж). Больше всего выросли выдачи ипотеки – граждане взяли 126 900 кредитов на 539,2 млрд руб. (+16% по количеству и +18% по объему к апрелю). Также в последний месяц весны банки выдали 163 700 автокредитов на 229,6 млрд руб. (+9 и +11% соответственно), а также чуть более 3,4 млн кредитов наличными на 659,9 млрд руб. – рост на 8% по обоим показателям.