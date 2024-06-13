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В ЦБ допустили повышение ключевой ставки в июле до 18%

Ведомости

ЦБ может рассмотреть повышение ключевой ставки в июле до 17-18%. Об этом заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов, передает «РИА Новости».

Он обратил внимание на темпы роста потребительских цен, которые приближаются к верхней границе прогноза в 4,3-4,8%. Показатель также уточнят в июле.

10 июня Тремасов также говорил, что ЦБ может поднять ключевую ставку более чем на 1 п. п., «если того того будет требовать ситуация». Тогда же он заявил, что российская экономика находится на пике перегрева. По его словам, на последнем совете директоров обсуждался вопрос, пройден этот пик или нет. Тремасов отметил, что, судя по инфляции, верхняя точка пройдена, инфляция замедляется, но пока еще не возвращается к цели.

7 июня Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%. На этом значении она держится с середины декабря 2023 г. Регулятор также допускал возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. Для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле.

В заявлении не было прогноза ЦБ по инфляции на 2024 г. (в апреле диапазон был 4,3-4,8%). Согласно ожиданиям Банка России, годовая инфляция вернется к цели в 2025 г. и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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