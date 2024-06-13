В ЦБ допустили повышение ключевой ставки в июле до 18%
ЦБ может рассмотреть повышение ключевой ставки в июле до 17-18%. Об этом заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов, передает «РИА Новости».
Он обратил внимание на темпы роста потребительских цен, которые приближаются к верхней границе прогноза в 4,3-4,8%. Показатель также уточнят в июле.
10 июня Тремасов также говорил, что ЦБ может поднять ключевую ставку более чем на 1 п. п., «если того того будет требовать ситуация». Тогда же он заявил, что российская экономика находится на пике перегрева. По его словам, на последнем совете директоров обсуждался вопрос, пройден этот пик или нет. Тремасов отметил, что, судя по инфляции, верхняя точка пройдена, инфляция замедляется, но пока еще не возвращается к цели.
7 июня Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%. На этом значении она держится с середины декабря 2023 г. Регулятор также допускал возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. Для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле.
В заявлении не было прогноза ЦБ по инфляции на 2024 г. (в апреле диапазон был 4,3-4,8%). Согласно ожиданиям Банка России, годовая инфляция вернется к цели в 2025 г. и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.