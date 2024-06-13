В ЦБ допустили повышение ключевой ставки в июле до 18%

10 июня Тремасов также говорил, что ЦБ может поднять ключевую ставку более чем на 1 п. п., «если того того будет требовать ситуация». Тогда же он заявил, что российская экономика находится на пике перегрева. По его словам, на последнем совете директоров обсуждался вопрос, пройден этот пик или нет. Тремасов отметил, что, судя по инфляции, верхняя точка пройдена, инфляция замедляется, но пока еще не возвращается к цели.