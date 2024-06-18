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Путин отметил естественный прирост населения в Якутии

Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым указал на хорошие демографические показатели региона, пишет «РИА Новости».

«Демографические показатели хорошие, конечно. Естественный прирост плюс 3,5, коэффициент рождаемости – 11,2, ожидаемая продолжительность жизни – 73,55 и общая смертность 7,7, тоже значительно ниже, чем по стране», – сказал президент.

По словам главы государства, все демографические показатели лучше, чем в среднем по стране.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на встрече с Путиным днем 18 июня сообщил, что на Дальний Восток переехали более 70 000 человек с 2006 г. В ходе визита президент одобрил идею создать суперкампус в Якутии, который поможет привлечь молодежь на Дальний Восток. Путин указал, что в последнее время наблюдается миграционный приток молодых людей в регион.

При этом, как писали «Ведомости» со ссылкой на исследование ЦСП «Платформа» в сентябре 2023 г., риски демографического оттока с Дальнего Востока по-прежнему остаются высокими. На отъезд из макрорегиона в целом ориентировано 33% опрошенных, 16% из них готовы к отъезду в ближайшее время, 17% – в более отдаленной перспективе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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