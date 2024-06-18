Путин отметил естественный прирост населения в Якутии

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на встрече с Путиным днем 18 июня сообщил, что на Дальний Восток переехали более 70 000 человек с 2006 г. В ходе визита президент одобрил идею создать суперкампус в Якутии, который поможет привлечь молодежь на Дальний Восток. Путин указал, что в последнее время наблюдается миграционный приток молодых людей в регион.