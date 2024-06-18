Путин отметил естественный прирост населения в Якутии
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым указал на хорошие демографические показатели региона, пишет «РИА Новости».
«Демографические показатели хорошие, конечно. Естественный прирост плюс 3,5, коэффициент рождаемости – 11,2, ожидаемая продолжительность жизни – 73,55 и общая смертность 7,7, тоже значительно ниже, чем по стране», – сказал президент.
По словам главы государства, все демографические показатели лучше, чем в среднем по стране.
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на встрече с Путиным днем 18 июня сообщил, что на Дальний Восток переехали более 70 000 человек с 2006 г. В ходе визита президент одобрил идею создать суперкампус в Якутии, который поможет привлечь молодежь на Дальний Восток. Путин указал, что в последнее время наблюдается миграционный приток молодых людей в регион.
При этом, как писали «Ведомости» со ссылкой на исследование ЦСП «Платформа» в сентябре 2023 г., риски демографического оттока с Дальнего Востока по-прежнему остаются высокими. На отъезд из макрорегиона в целом ориентировано 33% опрошенных, 16% из них готовы к отъезду в ближайшее время, 17% – в более отдаленной перспективе.