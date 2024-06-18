Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Минвостокразвития: с 2006 года на Дальний Восток переехали более 70 000 человек

Ведомости

На Дальний Восток переехали более 70 000 человек с 2006 г., сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Программа переселения соотечественников идет с 2006 г. <...> Им предусмотрены повышенные подъемные, жилищная субсидия и пособие на время, пока они ищут работу. С 2006 г. таким образом на Дальний Восток приехали более 70 000 человек», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Глава государства на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в сентябре 2023 г. заявил о необходимости работать над решением демографических проблем. Он говорил, что естественный прирост населения все же был зафиксирован, но «не смогли удержать эту тенденцию». В 2021 г. Путин на ВЭФе говорил, что уровень рождаемости на Дальнем Востоке выше среднего по России, но еще «достаточно вызовов».

18 июня Путин находится с рабочим визитом в Якутске. Президент встретится с участниками программ «Земский доктор», «Земский учитель», «Муравьев-Амурский-2030» и деятелями культуры, которые выбрали работать на Дальнем Востоке.

В ходе визита президент одобрил идею создать суперкампус в Якутии. Вице-премьер Якутии Анатолий Семенов рассказал, что такой проект в сфере инновационных технологий объединит усилия сразу 13 специальных профессиональных образовательных учреждений. По мнению Семенова, суперкампус поможет привлечь талантливую молодежь на Дальний Восток.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных