Минвостокразвития: с 2006 года на Дальний Восток переехали более 70 000 человек
На Дальний Восток переехали более 70 000 человек с 2006 г., сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Программа переселения соотечественников идет с 2006 г. <...> Им предусмотрены повышенные подъемные, жилищная субсидия и пособие на время, пока они ищут работу. С 2006 г. таким образом на Дальний Восток приехали более 70 000 человек», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Глава государства на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в сентябре 2023 г. заявил о необходимости работать над решением демографических проблем. Он говорил, что естественный прирост населения все же был зафиксирован, но «не смогли удержать эту тенденцию». В 2021 г. Путин на ВЭФе говорил, что уровень рождаемости на Дальнем Востоке выше среднего по России, но еще «достаточно вызовов».
18 июня Путин находится с рабочим визитом в Якутске. Президент встретится с участниками программ «Земский доктор», «Земский учитель», «Муравьев-Амурский-2030» и деятелями культуры, которые выбрали работать на Дальнем Востоке.
В ходе визита президент одобрил идею создать суперкампус в Якутии. Вице-премьер Якутии Анатолий Семенов рассказал, что такой проект в сфере инновационных технологий объединит усилия сразу 13 специальных профессиональных образовательных учреждений. По мнению Семенова, суперкампус поможет привлечь талантливую молодежь на Дальний Восток.