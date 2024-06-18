Минвостокразвития: с 2006 года на Дальний Восток переехали более 70 000 человек

Глава государства на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в сентябре 2023 г. заявил о необходимости работать над решением демографических проблем. Он говорил, что естественный прирост населения все же был зафиксирован, но «не смогли удержать эту тенденцию». В 2021 г. Путин на ВЭФе говорил, что уровень рождаемости на Дальнем Востоке выше среднего по России, но еще «достаточно вызовов».