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ФНС планирует отказаться от большинства деклараций по НДФЛ

Ведомости

Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует отказаться от деклараций по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) по основным видам декларируемых доходов. Об этом пишет РБК со ссылкой на план работы ведомства на 2024 г. и плановый период 2025-2029 гг.

Согласно документу, до декабря 2025 г. будет реализован «бездекларационный порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц». Ответственным исполнителем назначена замглавы ФНС Светлана Бондарчук.

Налоговым органам планируется передать расчет НДФЛ от реализации недвижимого имущества, уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве, от продажи транспортных средств, от фиксированной прибыли контролируемых иностранных компаний, а также при установлении фактов прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета до истечения минимального срока. Большинство этих сведений поступают в ФНС в автоматическом режиме.

«Планируется, что уплата НДФЛ при реализации бездекларационного порядка исчисления налога будет осуществляться на основании сообщения об исчисленной сумме налога по доходам, полученным с 1 января 2025 года», – добавили в ФНС.

18 июня РБК со ссылкой на тот же документ сообщил, что ФНС намерена создать автоматизированную систему для определения статуса налогового и валютного резидента России для физлиц. Определять налоговое и валютное резидентство физлиц будут с помощью данных о пересечении границы из загранпаспортов и информации от системы миграционного учета «Мир». Запустить новый функционал планируется до декабря 2025 г., он станет частью автоматизированной информационной системы ФНС (АИС) «Налог-3».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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