ФНС планирует отказаться от большинства деклараций по НДФЛ

18 июня РБК со ссылкой на тот же документ сообщил, что ФНС намерена создать автоматизированную систему для определения статуса налогового и валютного резидента России для физлиц. Определять налоговое и валютное резидентство физлиц будут с помощью данных о пересечении границы из загранпаспортов и информации от системы миграционного учета «Мир». Запустить новый функционал планируется до декабря 2025 г., он станет частью автоматизированной информационной системы ФНС (АИС) «Налог-3».