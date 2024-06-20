ФНС планирует отказаться от большинства деклараций по НДФЛ
Согласно документу, до декабря 2025 г. будет реализован «бездекларационный порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц». Ответственным исполнителем назначена замглавы ФНС Светлана Бондарчук.
Налоговым органам планируется передать расчет НДФЛ от реализации недвижимого имущества, уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве, от продажи транспортных средств, от фиксированной прибыли контролируемых иностранных компаний, а также при установлении фактов прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета до истечения минимального срока. Большинство этих сведений поступают в ФНС в автоматическом режиме.
«Планируется, что уплата НДФЛ при реализации бездекларационного порядка исчисления налога будет осуществляться на основании сообщения об исчисленной сумме налога по доходам, полученным с 1 января 2025 года», – добавили в ФНС.
18 июня РБК со ссылкой на тот же документ сообщил, что ФНС намерена создать автоматизированную систему для определения статуса налогового и валютного резидента России для физлиц. Определять налоговое и валютное резидентство физлиц будут с помощью данных о пересечении границы из загранпаспортов и информации от системы миграционного учета «Мир». Запустить новый функционал планируется до декабря 2025 г., он станет частью автоматизированной информационной системы ФНС (АИС) «Налог-3».