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ФНС планирует автоматически определять статус налогового резидента

Ведомости

Федеральная налоговая служба (ФНС) хочет создать автоматизированную систему для определения статуса налогового и валютного резидента России для физлиц. Об этом пишет РБК со ссылкой на план ведомства на 2024 г. и плановый период 2025–2029 гг.

Запустить новый функционал планируется до декабря 2025 г. Предполагается, что он станет частью автоматизированной информационной системы ФНС (АИС) «Налог-3». Ответственным назначен начальник управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС Елисей Балта.

Определять налоговое и валютное резидентство физлиц будут двумя способами: с помощью данных о пересечении границы из загранпаспортов и информации от системы миграционного учета «Мир».

Согласно действующему законодательству, налоговыми резидентами РФ считаются физлица, которые находятся в стране не менее 183 календарных дней в течение года, независимо от наличия гражданства или вида на жительство. Валютное резидентство зависит от наличия гражданства или вида на жительство в стране. Если гражданин России находится в стране меньше 183 дней в год, то он утрачивает статус налогового резидента, но не валютного.

При потере налогового резидентства россиянин должен уплатить 30% налогов от дохода, полученного от источника в России. Исключения составляют удаленные работники российских компаний, для них ставка НДФЛ остается 13% (или 15% в случае, если доход превышает 5 млн руб. в год). Эта норма распространится на работающих за рубежом как по трудовому контракту, так и по ГПХ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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