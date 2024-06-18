ФНС планирует автоматически определять статус налогового резидента

Согласно действующему законодательству, налоговыми резидентами РФ считаются физлица, которые находятся в стране не менее 183 календарных дней в течение года, независимо от наличия гражданства или вида на жительство. Валютное резидентство зависит от наличия гражданства или вида на жительство в стране. Если гражданин России находится в стране меньше 183 дней в год, то он утрачивает статус налогового резидента, но не валютного.