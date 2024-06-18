ФНС планирует автоматически определять статус налогового резидента
Запустить новый функционал планируется до декабря 2025 г. Предполагается, что он станет частью автоматизированной информационной системы ФНС (АИС) «Налог-3». Ответственным назначен начальник управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС Елисей Балта.
Определять налоговое и валютное резидентство физлиц будут двумя способами: с помощью данных о пересечении границы из загранпаспортов и информации от системы миграционного учета «Мир».
Согласно действующему законодательству, налоговыми резидентами РФ считаются физлица, которые находятся в стране не менее 183 календарных дней в течение года, независимо от наличия гражданства или вида на жительство. Валютное резидентство зависит от наличия гражданства или вида на жительство в стране. Если гражданин России находится в стране меньше 183 дней в год, то он утрачивает статус налогового резидента, но не валютного.
При потере налогового резидентства россиянин должен уплатить 30% налогов от дохода, полученного от источника в России. Исключения составляют удаленные работники российских компаний, для них ставка НДФЛ остается 13% (или 15% в случае, если доход превышает 5 млн руб. в год). Эта норма распространится на работающих за рубежом как по трудовому контракту, так и по ГПХ.