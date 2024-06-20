Банк России может существенно повысить ключевую ставку в июле
Банк России может существенно повысить ключевую ставку в июле и подтвердить намерение поддерживать жесткие денежно-кредитные условия продолжительное время. К такому выводу пришли участники обсуждения с участием членов Совета директоров ЦБ, руководств Департамента денежно-кредитной политики, Департамента исследований и прогнозирования, ряда других департаментов и главных управлений ЦБ РФ.
«На июльском заседании может быть принято решение о повышении ключевой ставки, причем существенном», – подчеркивается в резюме заседания.
На момент июньского решения по ключевой ставке не было аргументов, чтобы отвергнуть базовый сценарий в пользу альтернативного и повысить ключевую ставку. Однако если будут получены убедительные свидетельства реализации альтернативного сценария,такое решение может быть принято.
Совет директоров Банка России 7 июня по итогам четвертого заседания подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% – на этом значении она держится с середины декабря 2023 г. Банк России ужесточил сигнал: в опубликованном релизе говорится, что регулятор допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. Для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле.