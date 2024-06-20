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Банк России может существенно повысить ключевую ставку в июле

Ведомости

Банк России может существенно повысить ключевую ставку в июле и подтвердить намерение поддерживать жесткие денежно-кредитные условия продолжительное время. К такому выводу пришли участники обсуждения с участием членов Совета директоров ЦБ, руководств Департамента денежно-кредитной политики, Департамента исследований и прогнозирования, ряда других департаментов и главных управлений ЦБ РФ.

«На июльском заседании может быть принято решение о повышении ключевой ставки, причем существенном», – подчеркивается в резюме заседания.

На момент июньского решения по ключевой ставке не было аргументов, чтобы отвергнуть базовый сценарий в пользу альтернативного и повысить ключевую ставку. Однако если будут получены убедительные свидетельства реализации альтернативного сценария,такое решение может быть принято.

Совет директоров Банка России 7 июня по итогам четвертого заседания подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% – на этом значении она держится с середины декабря 2023 г. Банк России ужесточил сигнал: в опубликованном релизе говорится, что регулятор допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. Для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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