Банк России может существенно повысить ключевую ставку в июле

Совет директоров Банка России 7 июня по итогам четвертого заседания подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% – на этом значении она держится с середины декабря 2023 г. Банк России ужесточил сигнал: в опубликованном релизе говорится, что регулятор допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. Для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле.