ЦБ: экономика РФ и потребление граждан в I квартале выросли быстрее прогноза

Там также сообщается, что потребительская активность в РФ в апреле слегка замедлилась. При этом данные опросов предприятий и динамика инвестиций в основной капитал свидетельствуют о сохранении высокого инвестиционного спроса. ЦБ напомнил, что вырос и индекс бизнес-климата (ИБК), он приблизился к максимуму за 12 лет в апреле.