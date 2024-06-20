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ЦБ: экономика РФ и потребление граждан в I квартале выросли быстрее прогноза

Ведомости

Экономика РФ и потребление домохозяйств в I квартале 2024 г. выросли быстрее прогноза Банка России, сообщил регулятор в резюме обсуждения ключевой ставки.

«Экономика в I квартале 2024 г. выросла на 5,4% г/г, что выше прогноза Банка России. По оперативным данным, в апреле рост экономики немного замедлился, но оставался высоким. Потребление домохозяйств в I квартале 2024 г., по оценкам, выросло сильнее, чем ожидал Банк России», – указано в материале.

Там также сообщается, что потребительская активность в РФ в апреле слегка замедлилась. При этом данные опросов предприятий и динамика инвестиций в основной капитал свидетельствуют о сохранении высокого инвестиционного спроса. ЦБ напомнил, что вырос и индекс бизнес-климата (ИБК), он приблизился к максимуму за 12 лет в апреле.

Вместе с тем уровень безработицы в апреле в РФ снизился до 2,6%, обновив исторический минимум. Рост номинальных зарплат существенно ускорился в марте, но затем замедлился в апреле. Большинство показателей устойчивой инфляции в апреле выросли, отметили в ЦБ. В частности, базовая инфляция выросла до 8,3% после 7,1% в среднем за I квартал 2024 г.

14 мая министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что в РФ наблюдаются признаки перегрева экономики. В Банке России неоднократно высказывали позицию о наличии перегрева экономики. При этом в апреле, представляя обновленный прогноз, представитель Минэка сообщил, что признаков перегрева экономики нет. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сравнивала российскую экономику с перегретым двигателем автомобиля, задействующим все свои ресурсы на полную мощность.

Совет директоров Банка России 7 июня по итогам четвертого заседания подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% – на этом значении она держится с середины декабря 2023 г. Банк России ужесточил сигнал: в опубликованном релизе говорится, что регулятор допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. Для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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