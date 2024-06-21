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Банк России сможет определять валюты для уплаты уставного капитала банков

Ведомости

Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект, предоставляющий совету директоров Банка России право на ежегодной основе определять перечень видов иностранных валют, которые могут быть внесены в оплату уставного капитала кредитных и страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов. Документ размещен в электронной думской базе.

В перечень допустимых могут быть приняты валюты стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – Армении, Кыргызстана, Казахстана, Белоруссии, стран БРИКС, в том числе китайский юань и индийская рупия, а также валюты Бразилии и Южно-Африканской Республики, Аргентины, Египта, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Эфиопии.

Решением совета директоров Центробанка внесение вкладов в уставный капитал финансовых организации в валюте недружественных государств может быть ограничено полностью или в определенной доле. Отмечается, что целью законопроекта является повышение инвестиционной привлекательности российского финансового рынка для нерезидентов из дружественных стран и расширение возможностей по противодействию иностранным ограничительным мерам, дедолларизация экономики и снижение негативного воздействия на курс рубля.

«Кроме того, будут создаваться дополнительные условия для перехода к использованию российского рубля и национальных валют отдельных стран – торговых партнеров РФ в трансграничных расчетах, а также для снижения рисков, обусловленных действиями недружественных государств и связанных с возможным формированием капиталов российских кредитных организаций в долларах США и евро», –  сказано в пояснительной записке.

В марте из статистики Банка России о структуре валют в международных расчетах стало известно, что рубль в 2023 г. стал основной валютой при расчетах за экспорт со странами Европы и Азии, в Америке преимущественно платили за поставки долларами и евро.

По данным регулятора, доля рубля за прошлый год в расчетах за экспорт товаров и услуг со странами всех географических направлений оказалась на максимальном уровне за последние пять лет.

Общая доля рубля за экспорт из России составила 39%. Доля доллара и евро сократилась более чем вдвое, составив 31,5%. Оставшиеся 29,4% в расчетах за экспорт занимают валюты дружественных стран.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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