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Минфин предложил увеличить пошлину за развод до 5000 рублей

Ведомости

Государственную пошлину за расторжение брака предложили увеличить с 650 до 5000 руб., пишет РБК со ссылкой на предложения Минфина в проект поправок к налоговому законопроекту, принятому в первом чтении Госдумой 20 июня.

Согласно тексту предложения, речь идет о случаях, когда супруги, не имеющие общих несовершеннолетних детей, разводятся при взаимном согласии, а также когда разводятся через суд. Развод происходит в суде, если у супругов есть несовершеннолетние дети или же один из супругов не согласен на расторжение брака. 

Пошлина за заключение брака останется на уровне 350 руб. 

Минфин также предлагает увеличить с 1600 до 5000 руб. пошлину за регистрацию перемены имени, включая выдачу свидетельства о смене имени. За выдачу аттестата, свидетельства либо иного документа, подтверждающего уровень квалификации, или его дубликата в связи с утерей пошлина поднимется на 700 руб. – со 1300 до 2000 руб.

Пошлину за рассмотрение ходатайства, предусмотренного антимонопольным законодательством, предлагается увеличить с 35 000 сразу до 400 000 руб. Подобные ходатайства подаются при проведении крупных сделок с бизнесом, уточняет издание. За рассмотрение ходатайства, предусмотренного законодательством о естественных монополиях, – с 16 000 до 50 000 руб.

В случае одобрения предложений, нововведения вступят в силу с 1 января 2025 г.

20 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект об изменении налоговой системы. Согласно инициативе, для доходов до 2,4 млн руб. в год ставка останется на уровне 13%, а для доходов от 2,4 млн до 5 млн руб. составит 18%. Доходы до 20 млн руб. в год будут облагаться налогом в 20%, до 50 млн руб. – 20%, а свыше 50 млн руб. – 22%.

Помимо этого, семьи с двумя и более детьми и годовым доходом на каждого члена семьи менее 1,5 прожиточного минимума смогут получить налоговый кэшбэк в размере 7 п. п. из 13%-ной ставки НДФЛ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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