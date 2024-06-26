Минфин предложил увеличить пошлину за развод до 5000 рублей

Согласно тексту предложения, речь идет о случаях, когда супруги, не имеющие общих несовершеннолетних детей, разводятся при взаимном согласии, а также когда разводятся через суд. Развод происходит в суде, если у супругов есть несовершеннолетние дети или же один из супругов не согласен на расторжение брака.