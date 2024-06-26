Минфин предложил увеличить пошлину за развод до 5000 рублей
Согласно тексту предложения, речь идет о случаях, когда супруги, не имеющие общих несовершеннолетних детей, разводятся при взаимном согласии, а также когда разводятся через суд. Развод происходит в суде, если у супругов есть несовершеннолетние дети или же один из супругов не согласен на расторжение брака.
Пошлина за заключение брака останется на уровне 350 руб.
Минфин также предлагает увеличить с 1600 до 5000 руб. пошлину за регистрацию перемены имени, включая выдачу свидетельства о смене имени. За выдачу аттестата, свидетельства либо иного документа, подтверждающего уровень квалификации, или его дубликата в связи с утерей пошлина поднимется на 700 руб. – со 1300 до 2000 руб.
Пошлину за рассмотрение ходатайства, предусмотренного антимонопольным законодательством, предлагается увеличить с 35 000 сразу до 400 000 руб. Подобные ходатайства подаются при проведении крупных сделок с бизнесом, уточняет издание. За рассмотрение ходатайства, предусмотренного законодательством о естественных монополиях, – с 16 000 до 50 000 руб.
В случае одобрения предложений, нововведения вступят в силу с 1 января 2025 г.
20 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект об изменении налоговой системы. Согласно инициативе, для доходов до 2,4 млн руб. в год ставка останется на уровне 13%, а для доходов от 2,4 млн до 5 млн руб. составит 18%. Доходы до 20 млн руб. в год будут облагаться налогом в 20%, до 50 млн руб. – 20%, а свыше 50 млн руб. – 22%.
Помимо этого, семьи с двумя и более детьми и годовым доходом на каждого члена семьи менее 1,5 прожиточного минимума смогут получить налоговый кэшбэк в размере 7 п. п. из 13%-ной ставки НДФЛ.