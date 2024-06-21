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/ Экономика

Госдума приняла в первом чтении «уникальный» законопроект о налогах

Общественное обсуждение подобной инициативы развернулось впервые, посчитал депутат Андрей Макаров
Дмитрий Гринкевич
Дарья Мосолкина
Максим Стулов / Ведомости

Основная часть налоговой эпопеи – широкое обсуждение системных налоговых изменений, включая прогрессивную шкалу НДФЛ, – завершилась. Нижняя палата парламента единогласно приняла в первом чтении законопроект правительства. 401 депутат проголосовал «за», никто не выступил против и не стал воздерживаться от голосования. «Тот закон [о совершенствовании налоговой системы] на самом деле уникальный», – заявил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, одна из ключевых фигур в подготовке поправок. По его словам, публичная дискуссия по налоговым законопроектам до утверждения их конфигурации и внесения в Госдуму возникла впервые. До этого правительство, представляя в парламент инициативы, ставило депутатов перед фактом – «мы рассматривали данность, грубо говоря», напомнил он. Этот закон готовился вместе с бизнес-сообществом, регионами, муниципалитетами, экспертами, заявил Макаров. «До того как его подготовить, внести в Государственную думу, его [законопроект] обсуждали одновременно и налогоплательщики, и бюджетополучатели», – пояснил Макаров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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