Госдума приняла в первом чтении «уникальный» законопроект о налогах

Основная часть налоговой эпопеи – широкое обсуждение системных налоговых изменений, включая прогрессивную шкалу НДФЛ, – завершилась. Нижняя палата парламента единогласно приняла в первом чтении законопроект правительства. 401 депутат проголосовал «за», никто не выступил против и не стал воздерживаться от голосования. «Тот закон [о совершенствовании налоговой системы] на самом деле уникальный», – заявил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, одна из ключевых фигур в подготовке поправок. По его словам, публичная дискуссия по налоговым законопроектам до утверждения их конфигурации и внесения в Госдуму возникла впервые. До этого правительство, представляя в парламент инициативы, ставило депутатов перед фактом – «мы рассматривали данность, грубо говоря», напомнил он. Этот закон готовился вместе с бизнес-сообществом, регионами, муниципалитетами, экспертами, заявил Макаров. «До того как его подготовить, внести в Государственную думу, его [законопроект] обсуждали одновременно и налогоплательщики, и бюджетополучатели», – пояснил Макаров.