Глава ФРС заявил о необходимости решить ситуацию с госдолгом США

«Путь, по которому мы идем, неприемлем. <...> В фокусе внимания должно быть, как нам вернуться на путь, который можно поддерживать», – сказал он, добавив, что в долгосрочной перспективе США должны принять соответствующие меры. Пауэлл подчеркнул, что лучше сделать это как можно раньше.