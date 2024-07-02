Глава ФРС заявил о необходимости решить ситуацию с госдолгом США
США должны принять меры для снижения уровня государственного долга, заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл во время форума Европейского центрального банка (ЕЦБ).
«Путь, по которому мы идем, неприемлем. <...> В фокусе внимания должно быть, как нам вернуться на путь, который можно поддерживать», – сказал он, добавив, что в долгосрочной перспективе США должны принять соответствующие меры. Пауэлл подчеркнул, что лучше сделать это как можно раньше.
19 июня Бюджетное управление конгресса США сообщило, что дефицит американского бюджета достигнет $1,9 трлн (по сравнению с $1,5 трлн в февральском прогнозе) в 2024 г. и вырастет до $2,8 трлн к 2034 г. Согласно обновленным прогнозам управления, к 2034 г. госдолг США увеличится до $50,7 трлн. Бюджетные расходы в 2024 г. составят $6,8 трлн, или 23,9% ВВП.
Международный валютный фонд (МВФ) также призвал США принять меры для того, чтобы решить проблему растущего госдолга. По данным фонда, соотношение госдолга США к ВВП из-за прогнозируемого дефицита бюджета страны в ближайшие годы достигнет 140% к 2032 г.
По данным Главного контрольного управления США, на момент окончания прошлого финансового года госдолг страны составлял $26,2 трлн – это 97% от ВВП. При сохранении текущей политики в отношении доходов и расходов рост госдолга прогнозируется до 200%.