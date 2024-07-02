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Глава ФРС заявил о необходимости решить ситуацию с госдолгом США

Ведомости

США должны принять меры для снижения уровня государственного долга, заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл во время форума Европейского центрального банка (ЕЦБ).

«Путь, по которому мы идем, неприемлем. <...> В фокусе внимания должно быть, как нам вернуться на путь, который можно поддерживать», – сказал он, добавив, что в долгосрочной перспективе США должны принять соответствующие меры. Пауэлл подчеркнул, что лучше сделать это как можно раньше.

19 июня Бюджетное управление конгресса США сообщило, что дефицит американского бюджета достигнет $1,9 трлн (по сравнению с $1,5 трлн в февральском прогнозе) в 2024 г. и вырастет до $2,8 трлн к 2034 г. Согласно обновленным прогнозам управления, к 2034 г. госдолг США увеличится до $50,7 трлн. Бюджетные расходы в 2024 г. составят $6,8 трлн, или 23,9% ВВП.

Международный валютный фонд (МВФ) также призвал США принять меры для того, чтобы решить проблему растущего госдолга. По данным фонда, соотношение госдолга США к ВВП из-за прогнозируемого дефицита бюджета страны в ближайшие годы достигнет 140% к 2032 г.

По данным Главного контрольного управления США, на момент окончания прошлого финансового года госдолг страны составлял $26,2 трлн – это 97% от ВВП. При сохранении текущей политики в отношении доходов и расходов рост госдолга прогнозируется до 200%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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