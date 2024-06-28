МВФ призвал США срочно решить вопрос растущего госдолга
МВФ в своем докладе призвал США срочно решить проблему растущего долгового бремени, передает FInancial Times.
В фонде отметили, что соотношение госдолга США к ВВП из-за прогнозируемого дефицита бюджета страны в ближайшие годы достигнет 140% к 2032 г., что существенно превышает текущий уровень 120,7%. В результате долговое бремя США превысит прежние максимумы, зафиксированные после Второй мировой войны.
«Такие высокие дефициты и долг создают растущий риск для экономики США и мировой экономики, потенциально приводя к увеличению затрат на бюджетное финансирование и растущему риску для плавной пролонгации обязательств со сроком погашения», – цитирует газета сообщение фонда.
Ожидаемый хронический дефицит бюджета представляют собой значительный и постоянный дисбаланс, который необходимо срочно устранить, подчеркивает МВФ. Экономисты и инвесторы, указывает FT, все больше обеспокоены тем, что ни президент США Джо Байден, ни его соперник на ближайших выборах Дональд Трамп не готовы сделать достаточно, чтобы взять под контроль безудержные государственные расходы. Обоим кандидатам необходимо тщательно продумать повышение ряда налогов, считают в МВФ.
«Есть соблазн отложить решения, связанные с долгом и дефицитом, на будущее, вместо того чтобы выплачивать их при ясной погоде и благоприятных условиях», – заявила журналистам директор – распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, отметив, что высокий экономический рост США позволяет устранить проблемы в бюджетной сфере.
19 июня Бюджетное управление конгресса США сообщило, что дефицит американского бюджета достигнет $1,9 трлн (по сравнению с $1,5 трлн в февральском прогнозе) в 2024 г. и вырастет до $2,8 трлн к 2034 г. Согласно обновленным прогнозам управления, к 2034 г. госдолг США увеличится до $50,7 трлн. Бюджетные расходы в 2024 г. составят $6,8 трлн , или 23,9% ВВП. В 2025 г. они снизятся до 23,5% и останутся на этом уровне до 2028 г. Бюджетное управление конгресса США ожидает, что к 2034 г. расходы увеличатся до 24,9% ВВП.
На конец финансового 2023 года, по данным Главного контрольного управления США, госдолг составлял $26,2 трлн, или около 97% от ВВП. Рост госдолга до 200% прогнозируется при сохранении текущей политики в отношении доходов и расходов. Одним из основных факторов, влияющих на рост госдолга, является значительный дефицит в федеральном бюджете США, отмечали эксперты.