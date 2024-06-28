МВФ призвал США срочно решить вопрос растущего госдолга

19 июня Бюджетное управление конгресса США сообщило, что дефицит американского бюджета достигнет $1,9 трлн (по сравнению с $1,5 трлн в февральском прогнозе) в 2024 г. и вырастет до $2,8 трлн к 2034 г. Согласно обновленным прогнозам управления, к 2034 г. госдолг США увеличится до $50,7 трлн. Бюджетные расходы в 2024 г. составят $6,8 трлн , или 23,9% ВВП. В 2025 г. они снизятся до 23,5% и останутся на этом уровне до 2028 г. Бюджетное управление конгресса США ожидает, что к 2034 г. расходы увеличатся до 24,9% ВВП.