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Набиуллина: в России нет множественных курсов рубля

Ведомости

В России нет множественных курсов рубля, власти искусственно не ограничивают стоимость национальной валюты, заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе Банка России, передает корреспондент «Ведомостей».

Глава регулятора отметила, что присутствует вероятность так называемой «фрагментации» по внебиржевым сделкам, однако у ЦБ есть вся полнота данных о таких торгах в ежедневном режиме.

В ближайшее время регулятор намерен опубликовать подробную методологию расчета курса национальной валюты, поскольку осознает заинтересованность рынка в прозрачности курса, но принципиальных изменений вносить не планируется, подчеркнула Набиуллина.

Глава ЦБ прокомментировала сведения о якобы появлении множественных курсов рубля. Она отметила, что российские экспортеры продают валюту для целей импорта, поэтому не стоит считать, что для экспортеров и импортеров курсы валют отличаются.

«Вспоминают страны, либо наш собственной опыт, когда было множество курсов – был официальный курс, был рыночный курс, было недоверие к официальному курсу. Такой множественности нет», – сообщила она.

4 июля председатель ЦБ заявляла, что вопрос повышения ключевой ставки станет основным для обсуждения на заседании совета директоров Банка России в июле. Главу ЦБ спросили о том, вступила ли экономика в проинфляционный сценарий. Набиуллина отметила, что после последнего заседания по ставке регулятор получил данные по инфляции за май, они составляют 8,3%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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