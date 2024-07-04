Набиуллина: в России нет множественных курсов рубля
В России нет множественных курсов рубля, власти искусственно не ограничивают стоимость национальной валюты, заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе Банка России, передает корреспондент «Ведомостей».
Глава регулятора отметила, что присутствует вероятность так называемой «фрагментации» по внебиржевым сделкам, однако у ЦБ есть вся полнота данных о таких торгах в ежедневном режиме.
В ближайшее время регулятор намерен опубликовать подробную методологию расчета курса национальной валюты, поскольку осознает заинтересованность рынка в прозрачности курса, но принципиальных изменений вносить не планируется, подчеркнула Набиуллина.
Глава ЦБ прокомментировала сведения о якобы появлении множественных курсов рубля. Она отметила, что российские экспортеры продают валюту для целей импорта, поэтому не стоит считать, что для экспортеров и импортеров курсы валют отличаются.
«Вспоминают страны, либо наш собственной опыт, когда было множество курсов – был официальный курс, был рыночный курс, было недоверие к официальному курсу. Такой множественности нет», – сообщила она.
4 июля председатель ЦБ заявляла, что вопрос повышения ключевой ставки станет основным для обсуждения на заседании совета директоров Банка России в июле. Главу ЦБ спросили о том, вступила ли экономика в проинфляционный сценарий. Набиуллина отметила, что после последнего заседания по ставке регулятор получил данные по инфляции за май, они составляют 8,3%.