Набиуллина: ЦБ будет обсуждать повышение ключевой ставки в июле
Проинфляционные риски реализовались, основным вопросом для обсуждения на заседании совета директоров Банка России в июле станет вопрос повышения ключевой ставки. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, передает корреспондент «Ведомостей».
Главу ЦБ спросили о том, вступила ли экономика в проинфляционный сценарий. Набиуллина отметила, что после последнего заседания по ставке регулятор получил данные по инфляции за май, они составляют 8,3%. При этом недельные данные показывают, что темпы роста цен не спадают.
«Мы получили данные по динамике кредитов за май. Темпы роста корпоративного кредитования выросли, розничного – остались на уровне апреля. Это те данные, которые показывают, что мы в значительной степени отклонились от базового сценария. Проинфляционные риски реализовались, будем в июле обсуждать повышение [ключевой ставки]», – сказала глава Центробанка.
4 июля заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин заявил, что на заседании совета директоров Банка России в июле, вероятно, будет обсуждаться повышение ключевой ставки с 16 до 17% или 18%. По его словам, годовая инфляция в России достигнет пика в июле в связи со «значительным повышением тарифов на ЖКХ». В августе – сентябре начнется снижение. По словам Заботкаина, Банк России планирует вернуться к цели по инфляции в 4% в середине 2025 г.
26 июля состоится заседание совета директоров Банка России по вопросу об уровне ключевой ставки. На заседании 7 июня совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 16% (на этом значении она держится с середины декабря 2023 г.). Регулятор допускал возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.