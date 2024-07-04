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Набиуллина: ЦБ будет обсуждать повышение ключевой ставки в июле

Ведомости

Проинфляционные риски реализовались, основным вопросом для обсуждения на заседании совета директоров Банка России в июле станет вопрос повышения ключевой ставки. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, передает корреспондент «Ведомостей».

Главу ЦБ спросили о том, вступила ли экономика в проинфляционный сценарий. Набиуллина отметила, что после последнего заседания по ставке регулятор получил данные по инфляции за май, они составляют 8,3%. При этом недельные данные показывают, что темпы роста цен не спадают.

«Мы получили данные по динамике кредитов за май. Темпы роста корпоративного кредитования выросли, розничного – остались на уровне апреля. Это те данные, которые показывают, что мы в значительной степени отклонились от базового сценария. Проинфляционные риски реализовались, будем в июле обсуждать повышение [ключевой ставки]», – сказала глава Центробанка.

4 июля заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин заявил, что на заседании совета директоров Банка России в июле, вероятно, будет обсуждаться повышение ключевой ставки с 16 до 17% или 18%. По его словам, годовая инфляция в России достигнет пика в июле в связи со «значительным повышением тарифов на ЖКХ». В августе – сентябре начнется снижение. По словам Заботкаина, Банк России планирует вернуться к цели по инфляции в 4% в середине 2025 г.

26 июля состоится заседание совета директоров Банка России по вопросу об уровне ключевой ставки. На заседании 7 июня совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 16% (на этом значении она держится с середины декабря 2023 г.). Регулятор допускал возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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