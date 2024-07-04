Набиуллина: ЦБ будет обсуждать повышение ключевой ставки в июле

4 июля заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин заявил, что на заседании совета директоров Банка России в июле, вероятно, будет обсуждаться повышение ключевой ставки с 16 до 17% или 18%. По его словам, годовая инфляция в России достигнет пика в июле в связи со «значительным повышением тарифов на ЖКХ». В августе – сентябре начнется снижение. По словам Заботкаина, Банк России планирует вернуться к цели по инфляции в 4% в середине 2025 г.