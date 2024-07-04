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В ЦБ допустили повышение ключевой ставки в июле

Годовая инфляция в России достигнет пика в июле, а в августе – сентябре начнет снижаться
Ведомости

На заседании совета директоров Банка России в июле, вероятно, будет обсуждаться повышение ключевой ставки с 16% до 17% или 18%. Об этом заявил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин в эфире телеканала »Россия 24».

«На заседании в июне обсуждались возможность, целесообразность повышения до 17% или даже до 18% – скорее всего, эти альтернативы будут на столе и на июльском заседании. Потребуется ли их расширить, будет зависеть от поступающих данных», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По словам Заботкина, годовая инфляции в России достигнет пика в июле, а в августе – сентябре начнет снижаться. Он добавил, что рост инфляции в середине лета ожидается из-за «значительного повышения тарифов на ЖКХ». Несмотря на разовый характер увеличения тарифов, это все равно влияет на годовой показатель инфляции, поскольку годом ранее повышения тарифов ЖКХ не происходило, пояснил он.

Очередное заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, пройдет 26 июля. 13 июня директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов также допускал, что регулятор может рассмотреть повышение ставки в июле до 17-18%.

На заседании 7 июня ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16% – на этом значении она держится с середины декабря 2023 г. Регулятор также допускал возможность повышения ставки на ближайшем заседании. Для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле, отмечали в ЦБ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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