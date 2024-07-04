В ЦБ допустили повышение ключевой ставки в июле

«На заседании в июне обсуждались возможность, целесообразность повышения до 17% или даже до 18% – скорее всего, эти альтернативы будут на столе и на июльском заседании. Потребуется ли их расширить, будет зависеть от поступающих данных», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).