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Рост ставки ЦБ перестал давить на маржу банков

Раньше она снижалась во время циклов ужесточения монетарной политики
Артем Кульша
Наталья Заруцкая
Новый цикл увеличения ставки ЦБ уже не давит на процентную маржу банков, хотя раньше она всегда снижалась в эти периоды/ Максим Стулов / Ведомости

Повышение ключевой ставки во время текущего цикла ужесточения Банком России денежно-кредитной политики (ДКП) иначе влияет на маржинальность банков, чем во время предыдущих циклов. Рост ставки во второй половине прошлого года с 7,5 до 16% годовых не снизил чистую процентную маржу (ЧПМ) банков, как бывало раньше, ее величина даже возросла до 4,8% в III–IV кварталах по сравнению с 4,6% кварталом ранее. Об этом в аналитической записке пишут директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин и управляющий директор рейтингового агентства Валерий Пивень. «Ведомости» ознакомились с исследованием.

Во время предыдущих циклов повышения ставки показатель ЧПМ непременно снижался. Например, на фоне постепенного повышения ставки в 2021 г. с 4,5 до 8,5% отмечалась тенденция к плавному снижению маржинальности. А после резкого повышения ставки в конце февраля 2022 г. с 9,5 до 20% уровень ЧПМ на конец II квартала того года снизился до 2,9% по сравнению с 4,3% на конец 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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