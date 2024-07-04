Рост ставки ЦБ перестал давить на маржу банков

Рост ставки ЦБ перестал давить на маржу банковРаньше она снижалась во время циклов ужесточения монетарной политики
Повышение ключевой ставки во время текущего цикла ужесточения Банком России денежно-кредитной политики (ДКП) иначе влияет на маржинальность банков, чем во время предыдущих циклов. Рост ставки во второй половине прошлого года с 7,5 до 16% годовых не снизил чистую процентную маржу (ЧПМ) банков, как бывало раньше, ее величина даже возросла до 4,8% в III–IV кварталах по сравнению с 4,6% кварталом ранее. Об этом в аналитической записке пишут директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин и управляющий директор рейтингового агентства Валерий Пивень. «Ведомости» ознакомились с исследованием.
Во время предыдущих циклов повышения ставки показатель ЧПМ непременно снижался. Например, на фоне постепенного повышения ставки в 2021 г. с 4,5 до 8,5% отмечалась тенденция к плавному снижению маржинальности. А после резкого повышения ставки в конце февраля 2022 г. с 9,5 до 20% уровень ЧПМ на конец II квартала того года снизился до 2,9% по сравнению с 4,3% на конец 2021 г.