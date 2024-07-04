Рост ставки ЦБ перестал давить на маржу банков

Повышение ключевой ставки во время текущего цикла ужесточения Банком России денежно-кредитной политики (ДКП) иначе влияет на маржинальность банков, чем во время предыдущих циклов. Рост ставки во второй половине прошлого года с 7,5 до 16% годовых не снизил чистую процентную маржу (ЧПМ) банков, как бывало раньше, ее величина даже возросла до 4,8% в III–IV кварталах по сравнению с 4,6% кварталом ранее. Об этом в аналитической записке пишут директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин и управляющий директор рейтингового агентства Валерий Пивень. «Ведомости» ознакомились с исследованием.