ЦБ рассчитывает вернуться к цели по инфляции в середине 2025 года

На заседании 7 июня Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 16% (на этом значении она держится с середины декабря 2023 г). Регулятор также допустил возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. Было отмечено, что для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле. Прогноза ЦБ по инфляции на 2024 г. в заявлении регулятора не было (в апреле диапазон был 4,3-4,8%).