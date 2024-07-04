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ЦБ рассчитывает вернуться к цели по инфляции в середине 2025 года

Ведомости

Банк России планирует вернуться к цели по инфляции в 4% в середине 2025 г. Об этом сообщил зампред регулятора Алексей Заботкин в эфире телеканала «Россия-1».

«Уровень 4%, наверное, будет достигнут где-то к середине или ко второй половине следующего года», – сказал представитель ЦБ (цитата по ТАСС).

По данным Минэкономразвития, с 25 июня по 1 июля инфляция в России выросла до 0,66% (неделей ранее она составляла 0,22%).

На заседании 7 июня Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 16% (на этом значении она держится с середины декабря 2023 г). Регулятор также допустил возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. Было отмечено, что для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле. Прогноза ЦБ по инфляции на 2024 г. в заявлении регулятора не было (в апреле диапазон был 4,3-4,8%).

20 июня также сообщалось, что в июле Банк России может существенно поднять ключевую ставку и подтвердить намерение поддерживать жесткие денежно-кредитные условия продолжительное время.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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