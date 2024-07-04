ЦБ рассчитывает вернуться к цели по инфляции в середине 2025 года
Банк России планирует вернуться к цели по инфляции в 4% в середине 2025 г. Об этом сообщил зампред регулятора Алексей Заботкин в эфире телеканала «Россия-1».
«Уровень 4%, наверное, будет достигнут где-то к середине или ко второй половине следующего года», – сказал представитель ЦБ (цитата по ТАСС).
По данным Минэкономразвития, с 25 июня по 1 июля инфляция в России выросла до 0,66% (неделей ранее она составляла 0,22%).
На заседании 7 июня Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 16% (на этом значении она держится с середины декабря 2023 г). Регулятор также допустил возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. Было отмечено, что для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле. Прогноза ЦБ по инфляции на 2024 г. в заявлении регулятора не было (в апреле диапазон был 4,3-4,8%).
20 июня также сообщалось, что в июле Банк России может существенно поднять ключевую ставку и подтвердить намерение поддерживать жесткие денежно-кредитные условия продолжительное время.