Путин отметил снижение товарооборота между Россией и Венгрией
За последнее время товарооборот между Россией и Венгрией снизился, сообщил президент России Владимир Путин во время начала переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
«Что касается двусторонних отношений, то у нас, к сожалению, наблюдается большой спад в торговом обороте, там 35% с лишним. Но в целом есть над чем работать, у нас солидные проекты осуществляются», – сказал он.
Орбан прибыл в Москву 5 июля. За несколько дней до этого, 2 июля, венгерский премьер-министр побывал с визитом на Украине, где попросил президента страны Владимира Зеленского подумать о прекращении огня. По его словам, это позволит приблизить начало переговоров с Россией. Киев предложение отклонил. Орбан также сообщал, что его визит в Киев связан с решением задач, стоящих перед Евросоюзом (ЕС).
Последний раз Орбан и Путин проводили переговоры в октябре 2023 г. на полях саммита «Пояс и путь» в Китае. Кроме венгерского лидера, единственным лидером среди стран ЕС, который посещал Москву для переговоров с Путиным после 24 февраля 2022 г., был канцлер Австрии Карл Нехаммер в апреле прошлого года.