Комитет Госдумы рекомендовал принять проект о прогрессивной шкале НДФЛ

Комитет Госдумы рекомендовал принять проект о прогрессивной шкале НДФЛЕго могут рассмотреть во втором чтении 9 июля
Комитет Государственной думы по бюджету и налогам рекомендовал принять во втором чтении законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ.
Госдума может рассмотреть законопроект во втором чтении на заседании 9 июля, а в случае принятия во втором чтении – в третьем чтении 10 июля, говорил председатель комитета Андрей Макаров.
20 июня Госдума приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс России, которые вводят прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Предложение представляет собой пакет законопроектов, которое включает в себя поправки в закон о бюджете на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг., а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы. Инициатива была предложена Минфином.
Законопроекты предполагают пять ступеней в шкале ставок НДФЛ, где минимальная ставка – 13% (при доходе до 2,4 млн руб.), а максимальная – 22% (для доходов свыше 50 млн руб.). Инициатива также включает повышение налога на прибыль для компаний, применяющих общую ставку, с нынешних 20 до 25%.