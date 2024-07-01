Госдума может рассмотреть поправки в Налоговый кодекс во втором чтении 9 июля
Поправки по совершенствованию налоговой системы могут быть рассмотрены во втором чтении 9 июля, сообщил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.
«У нас есть обращение правительства с просьбой продлить срок внесения поправок до 2 июля. Они просят продлить срок только по поправкам в Налоговый кодекс и Бюджетный кодекс», – сказал он (цитата по ТАСС).
Макаров добавил, что рассмотрение инициатив могут перенести на 9 июля. В случае их одобрения депутатами комитет Госдумы по бюджету и налогам будет предлагать вынести их на рассмотрение в третьем чтении на 10 июля.
20 июня нижняя палата парламента приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс России, которые вводят прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
28 мая Минфин представил пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг., а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы. В частности, Минфин предложил установить пять ступеней в шкале ставок НДФЛ, где минимальная ставка – 13% (при доходе до 2,4 млн руб.), а максимальная – 22% (для доходов свыше 50 млн руб.). Инициатива также включает повышение налога на прибыль для компаний, применяющих общую ставку, с нынешних 20 до 25%.