ЦБ: после санкций США рубль укрепился по отношению к доллару и евро

Центробанк отмечает, что укрепление рубля связано со снижением спроса со стороны импортеров на фоне трудностей с внешнеторговыми расчетами и в то же самое время стабильного предложения. Результатом снижения спроса на иностранную валюту после введения ограничений в отношении Мосбиржи стало укрепление рубля на 5,3% относительно юаня, на 4,5% относительно доллара США. При этом курс рубля по-прежнему зависит от внешнеэкономической деятельности.