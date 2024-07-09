Газета
Телеграм
Подкаст
/ Экономика

ЦБ: после санкций США рубль укрепился по отношению к доллару и евро

Ведомости

Во второй половине июня рубль по отношению к доллару и евро укрепился, несмотря на санкции США против Мосбиржи. Это следует из информационно-аналитического комментария Банка России и обзора рисков финансовых рынков.

«По итогам июня рубль значительно укрепился по отношению к основным иностранным валютам. <...> В результате [введенных санкций] заметная часть объема валютных торгов перетекла во внебиржевой сегмент», – сказано в комментарии регулятора.

Центробанк отмечает, что укрепление рубля связано со снижением спроса со стороны импортеров на фоне трудностей с внешнеторговыми расчетами и в то же самое время стабильного предложения. Результатом снижения спроса на иностранную валюту после введения ограничений в отношении Мосбиржи стало укрепление рубля на 5,3% относительно юаня, на 4,5% относительно доллара США. При этом курс рубля по-прежнему зависит от внешнеэкономической деятельности.

По данным регулятора, за июнь волатильность на валютном рынке повысилась, а ликвидность снизилась. ЦБ отмечает, что ликвидность может восстановиться вместе адаптацией участников валютного рынка к новым условиям. Помимо этого, ожидается, что снизится волатильность курса.

Мосбиржа попала под санкции США 12 июня. После остановки торгов американским и гонконгским долларом и евро торговая площадка вернула валютные остатки в рублях брокерам и их клиентам за счет средств, которые не были заблокированы в результате ограничений.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных