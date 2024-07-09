ЦБ: после санкций США рубль укрепился по отношению к доллару и евро
Во второй половине июня рубль по отношению к доллару и евро укрепился, несмотря на санкции США против Мосбиржи. Это следует из информационно-аналитического комментария Банка России и обзора рисков финансовых рынков.
«По итогам июня рубль значительно укрепился по отношению к основным иностранным валютам. <...> В результате [введенных санкций] заметная часть объема валютных торгов перетекла во внебиржевой сегмент», – сказано в комментарии регулятора.
Центробанк отмечает, что укрепление рубля связано со снижением спроса со стороны импортеров на фоне трудностей с внешнеторговыми расчетами и в то же самое время стабильного предложения. Результатом снижения спроса на иностранную валюту после введения ограничений в отношении Мосбиржи стало укрепление рубля на 5,3% относительно юаня, на 4,5% относительно доллара США. При этом курс рубля по-прежнему зависит от внешнеэкономической деятельности.
По данным регулятора, за июнь волатильность на валютном рынке повысилась, а ликвидность снизилась. ЦБ отмечает, что ликвидность может восстановиться вместе адаптацией участников валютного рынка к новым условиям. Помимо этого, ожидается, что снизится волатильность курса.
Мосбиржа попала под санкции США 12 июня. После остановки торгов американским и гонконгским долларом и евро торговая площадка вернула валютные остатки в рублях брокерам и их клиентам за счет средств, которые не были заблокированы в результате ограничений.