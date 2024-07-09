Мосбиржа разместила курсы тенге и белорусского рубля на главной странице
К 13:59 мск тенге торговался по 18,4 руб., теряя 0,49% к предыдущему закрытию, а белорусский рубль стоил 27,4 руб. (-0,37%)
Полный список валютных пар можно посмотреть в разделе «валютный рынок», но напротив валютных пар, торги которым остановлены, стоит прочерк.
Доллар США, евро и гонконгским долларом перестали торговаться на Мосбирже из-за американских санкций, введенных 12 июня. Теперь Банк России определяет официальный курс рубля на основе данных от банков и внебиржевых платформ.