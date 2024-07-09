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Мосбиржа разместила курсы тенге и белорусского рубля на главной странице

Ведомости

На главной странице сайта Мосбиржи появились курсы казахстанского тенге, белорусского рубля и турецкой лиры к рублю. Верхнюю строчку по-прежнему занимает юань, а котировки доллара, евро и пары евро/доллар исчезли.

К 13:59 мск тенге торговался по 18,4 руб., теряя 0,49% к предыдущему закрытию, а белорусский рубль стоил 27,4 руб. (-0,37%)

Полный список валютных пар можно посмотреть в разделе «валютный рынок», но напротив валютных пар, торги которым остановлены, стоит прочерк.

Доллар США, евро и гонконгским долларом перестали торговаться на Мосбирже из-за американских санкций, введенных 12 июня. Теперь Банк России определяет официальный курс рубля на основе данных от банков и внебиржевых платформ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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