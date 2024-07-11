ЦБ: международные резервы России выросли на $6,7 млрд за неделю
Международные резервы России увеличились на $6,7 млрд за неделю, достигнув $597,2 млрд по состоянию на 5 июля. Это следует из данных Центрального банка страны.
Рост составил 1,1%. Согласно сообщению регулятора, он объясняется значительным влиянием положительной переоценки по сравнению с операциями со средствами Фонда национального благосостояния.
Из еженедельных значений ЦБ также следует, что в течение июня объем международных резервов падал четыре недели подряд. Согласно показателю на 7 июня, он составил $602,4 млрд. В конце месяца, 28 июня, резервы были на уровне $590,5 млрд.
Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.