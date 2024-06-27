ЦБ: международные резервы России снизились на $3,1 млрд за неделю

В начале мая международные резервы РФ составили $595,7 млрд – тогда они снизились на $1,1 млрд по сравнению с 26 апреля. В прошлом месяце показатели росли три недели подряд, составив $605,9 млрд 24 мая. Но в конце месяца снова наблюдалось снижение. 31 мая объем международных резервов РФ составил $599 млрд.