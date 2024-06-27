ЦБ: международные резервы России снизились на $3,1 млрд за неделю
Международные резервы России снизились на $3,1 млрд за неделю – по состоянию на 21 июня они составили $593,1 млрд. Это следует из данных Банка России.
Из еженедельных значений Центробанка следует, что на 14 июня объем международных резервов РФ составил $596,2 млрд. До этого, по данным на 7 июня, объем резервов был на уровне $602,4 млрд. Согласно данным регулятора, значения снижаются вторую неделю подряд.
В начале мая международные резервы РФ составили $595,7 млрд – тогда они снизились на $1,1 млрд по сравнению с 26 апреля. В прошлом месяце показатели росли три недели подряд, составив $605,9 млрд 24 мая. Но в конце месяца снова наблюдалось снижение. 31 мая объем международных резервов РФ составил $599 млрд.
Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.