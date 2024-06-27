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ЦБ: международные резервы России снизились на $3,1 млрд за неделю

Ведомости

Международные резервы России снизились на $3,1 млрд за неделю – по состоянию на 21 июня они составили $593,1 млрд. Это следует из данных Банка России.

Из еженедельных значений Центробанка следует, что на 14 июня объем международных резервов РФ составил $596,2 млрд. До этого, по данным на 7 июня, объем резервов был на уровне $602,4 млрд. Согласно данным регулятора, значения снижаются вторую неделю подряд.

В начале мая международные резервы РФ составили $595,7 млрд – тогда они снизились на $1,1 млрд по сравнению с 26 апреля. В прошлом месяце показатели росли три недели подряд, составив $605,9 млрд 24 мая. Но в конце месяца снова наблюдалось снижение. 31 мая объем международных резервов РФ составил $599 млрд.

Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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