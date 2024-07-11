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Зимбабве планирует расширить торговлю квотами на выбросы углерода

Ведомости

Правительство Зимбабве начало разработку политики по торговле квотами на выбросы углерода, сообщил министр окружающей среды страны Ситембисо Ниони.

Власти намерены завершить разработку правил по ст. 6 Рамочной конвенции ООН об изменении климата к концу года, чтобы успеть интегрировать их в запланированный законопроект об управлении изменением климата. «Зимбабве надеется достичь полной готовности к ст. 6 в первой половине 2025 г.», – сказал министр (цитата по Bloomberg).

Bloomberg отмечает, что Зимбабве стремится регулировать производство и продажу углеродных кредитов для получения доходов для правительства и общин. По данным аналитиков компании RippleNami Inc., Зимбабве является третьим по величине производителем квот на выбросы углерода в Африке.

Схемы торговли квотами на выбросы или углеродные рынки – это рыночные инструменты, предназначенные для ограничения выбросов парниковых газов. Они ограничивают количество выбросов, которое страны или компании могут производить, и если компании или страны превышают эти ограничения, они могут покупать разрешения у других.

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва на пленарном заседании ПМЭФа 7 июня предложил предпринимателям из России инвестировать в африканскую страну. Он заявлял, что в стране есть большое количество ресурсов и квалифицированных специалистов.

В марте Bloomberg писал, что Йоханнесбургская фондовая биржа (JSE) намерена запустить торговлю компенсациями за выбросы углерода. В октябре 2023 г. биржа заключила партнерство с компанией Xpansiv Ltd., которая предоставляет инфраструктуру для торговли так называемыми экологическими товарами, в том числе углеродными кредитами и сертификатами возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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