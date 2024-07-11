Зимбабве планирует расширить торговлю квотами на выбросы углерода

Схемы торговли квотами на выбросы или углеродные рынки – это рыночные инструменты, предназначенные для ограничения выбросов парниковых газов. Они ограничивают количество выбросов, которое страны или компании могут производить, и если компании или страны превышают эти ограничения, они могут покупать разрешения у других.