Путин подписал закон о введении прогрессивной шкалы НДФЛ

Закон предполагает пять ступеней в шкале ставок НДФЛ. В качестве минимальной ставки берется 13% для доходов до 2,4 млн руб. Далее идут ставки 15% и 18% для доходов до 5 млн руб. и 20 млн руб. в год соответственно. На доход до 50 млн руб. устанавливается ставка в 20%. Максимальная ставка составляет 22%, она применяется для доходов свыше 50 млн руб. Помимо этого, согласно документу, на 5% повышается налог на прибыль для компаний, которые применяют общую ставку, – он достигнет 25%.