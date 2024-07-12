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Путин подписал закон о введении прогрессивной шкалы НДФЛ

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон предполагает пять ступеней в шкале ставок НДФЛ. В качестве минимальной ставки берется 13% для доходов до 2,4 млн руб. Далее идут ставки 15% и 18% для доходов до 5 млн руб. и 20 млн руб. в год соответственно. На доход до 50 млн руб. устанавливается ставка в 20%. Максимальная ставка составляет 22%, она применяется для доходов свыше 50 млн руб. Помимо этого, согласно документу, на 5% повышается налог на прибыль для компаний, которые применяют общую ставку, – он достигнет 25%.

28 мая Минфин представил пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг., а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы. Помимо закона о пятиступенчатой системе для НДФЛ, Путин 12 июля одобрил поправки в бюджет.

20 июня Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс в первом чтении. 8 июля думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал принять законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ во втором чтении. В третьем чтении Госдума одобрила поправки 10 июля. За проголосовали 408 парламентариев, против не выступил никто, воздержался один человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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