Путин подписал закон о введении прогрессивной шкалы НДФЛ
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон предполагает пять ступеней в шкале ставок НДФЛ. В качестве минимальной ставки берется 13% для доходов до 2,4 млн руб. Далее идут ставки 15% и 18% для доходов до 5 млн руб. и 20 млн руб. в год соответственно. На доход до 50 млн руб. устанавливается ставка в 20%. Максимальная ставка составляет 22%, она применяется для доходов свыше 50 млн руб. Помимо этого, согласно документу, на 5% повышается налог на прибыль для компаний, которые применяют общую ставку, – он достигнет 25%.
28 мая Минфин представил пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг., а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы. Помимо закона о пятиступенчатой системе для НДФЛ, Путин 12 июля одобрил поправки в бюджет.
20 июня Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс в первом чтении. 8 июля думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал принять законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ во втором чтении. В третьем чтении Госдума одобрила поправки 10 июля. За проголосовали 408 парламентариев, против не выступил никто, воздержался один человек.