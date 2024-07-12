Путин одобрил поправки в бюджет на 2024 год
Президент России Владимир Путин одобрил поправки в бюджет на 2024 г., соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Подписанный закон увеличивает расходы бюджета на 522 млрд руб. В общей сложности объем расходов федерального бюджета составит 37,182 трлн руб. При этом снижаются доходы – до 35,062 трлн, на 3 млрд. Согласно документу, запланированный дефицит бюджета составил 2,12 трлн руб., или 1,1% от валового внутреннего продукта (ВВП). До этого закон о бюджете предполагал дефицит в 1,595 трлн руб., или 0,9% ВВП.
Документ также увеличивает предел государственного внутреннего долга – он устанавливается на уровне 26,68 трлн руб. При этом предел внешнего долга снизился до $63 млрд. На конец 2024 г. объем средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) увеличивается до 11,51 трлн руб., или 6% от ВВП.
4 июля депутаты Госдумы приняли поправки в федеральный бюджет на текущий год и плановый период 2025-2026 гг. 3 июня документ внесли в Госдуму, а 17 июня комитет по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате принять его. 19 июня Госдума приняла поправки в первом чтении.