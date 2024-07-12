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Путин одобрил поправки в бюджет на 2024 год

Ведомости

Президент России Владимир Путин одобрил поправки в бюджет на 2024 г., соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Подписанный закон увеличивает расходы бюджета на 522 млрд руб. В общей сложности объем расходов федерального бюджета составит 37,182 трлн руб. При этом снижаются доходы – до 35,062 трлн, на 3 млрд. Согласно документу, запланированный дефицит бюджета составил 2,12 трлн руб., или 1,1% от валового внутреннего продукта (ВВП). До этого закон о бюджете предполагал дефицит в 1,595 трлн руб., или 0,9% ВВП.

Документ также увеличивает предел государственного внутреннего долга – он устанавливается на уровне 26,68 трлн руб. При этом предел внешнего долга снизился до $63 млрд. На конец 2024 г. объем средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) увеличивается до 11,51 трлн руб., или 6% от ВВП.

4 июля депутаты Госдумы приняли поправки в федеральный бюджет на текущий год и плановый период 2025-2026 гг. 3 июня документ внесли в Госдуму, а 17 июня комитет по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате принять его. 19 июня Госдума приняла поправки в первом чтении.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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