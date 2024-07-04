Газета
Телеграм
Подкаст
/ Экономика

Дума приняла поправки в бюджет на 2024 год

На выплаты многодетным семьям по ипотеке дополнительно выделят почти 48 млрд рублей
Ведомости

Депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтениях поправки в федеральный бюджет на 2024 г. и на плановый период 2025–2026 гг., в том числе было поддержано предложение председателя ГД Вячеслава Володина о дополнительном финансировании славянских университетов в Киргизии, Армении, Таджикистане и Белоруссии. Об этом сообщается на сайте нижней палаты.

На поддержку славянских университетов, «благодаря которым в странах СНГ сохраняется знание русского языка», предлагается дополнительно направить 650 млн руб. в 2024 г. Общий объем финансирования на 2024 г. составит 1,61 млрд руб.

На выплаты многодетным семьям по ипотеке планируется дополнительно выделить 47,8 млрд руб. По 450 000 руб. на погашение ипотечного кредита смогут направить более 200 000 семей в 2024 г. На продление программы «Семейная ипотека» в малых городах и регионах с низким уровнем жилищного строительства направят еще 66,2 млрд руб., что позволит улучшить жилищные условия 106 000 семей.

Володин напомнил, что с 1 марта 2024 г. ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в школах и кураторам групп в колледжах и техникумах, расположенных в населенных пунктах с населением менее 100 000 человек, выросло с 5000 до 10 000 руб. На эти цели будет направлено 33,2 млрд руб., выплаты получат более 539 000 учителей.

Помимо прочего, дополнительные средства направят на увеличение поддержки регионов, в том числе новых территорий России, на индексацию пенсий и стипендий, выплаты ветеранам.

1 июля сообщалось, что комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате принять во втором чтении поправки в закон «О федеральном бюджете на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 гг.», предусматривающие увеличение дефицита бюджета РФ в 2024 г. Документ был внесен в Госдуму 3 июня, а 17 июня комитет по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате принять его. 19 июня Госдума приняла поправки в первом чтении.

Депутаты Госдумы приняли проект федерального бюджета на 2024 г. и на плановый период 2025–2026 гг. 17 ноября 2023 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных