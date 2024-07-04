Дума приняла поправки в бюджет на 2024 год

Дума приняла поправки в бюджет на 2024 годНа выплаты многодетным семьям по ипотеке дополнительно выделят почти 48 млрд рублей
Депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтениях поправки в федеральный бюджет на 2024 г. и на плановый период 2025–2026 гг., в том числе было поддержано предложение председателя ГД Вячеслава Володина о дополнительном финансировании славянских университетов в Киргизии, Армении, Таджикистане и Белоруссии. Об этом сообщается на сайте нижней палаты.
На поддержку славянских университетов, «благодаря которым в странах СНГ сохраняется знание русского языка», предлагается дополнительно направить 650 млн руб. в 2024 г. Общий объем финансирования на 2024 г. составит 1,61 млрд руб.
На выплаты многодетным семьям по ипотеке планируется дополнительно выделить 47,8 млрд руб. По 450 000 руб. на погашение ипотечного кредита смогут направить более 200 000 семей в 2024 г. На продление программы «Семейная ипотека» в малых городах и регионах с низким уровнем жилищного строительства направят еще 66,2 млрд руб., что позволит улучшить жилищные условия 106 000 семей.
Володин напомнил, что с 1 марта 2024 г. ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в школах и кураторам групп в колледжах и техникумах, расположенных в населенных пунктах с населением менее 100 000 человек, выросло с 5000 до 10 000 руб. На эти цели будет направлено 33,2 млрд руб., выплаты получат более 539 000 учителей.
Помимо прочего, дополнительные средства направят на увеличение поддержки регионов, в том числе новых территорий России, на индексацию пенсий и стипендий, выплаты ветеранам.
1 июля сообщалось, что комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате принять во втором чтении поправки в закон «О федеральном бюджете на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 гг.», предусматривающие увеличение дефицита бюджета РФ в 2024 г. Документ был внесен в Госдуму 3 июня, а 17 июня комитет по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате принять его. 19 июня Госдума приняла поправки в первом чтении.
Депутаты Госдумы приняли проект федерального бюджета на 2024 г. и на плановый период 2025–2026 гг. 17 ноября 2023 г.