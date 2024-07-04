Дума приняла поправки в бюджет на 2024 год

1 июля сообщалось, что комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате принять во втором чтении поправки в закон «О федеральном бюджете на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 гг.», предусматривающие увеличение дефицита бюджета РФ в 2024 г. Документ был внесен в Госдуму 3 июня, а 17 июня комитет по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате принять его. 19 июня Госдума приняла поправки в первом чтении.