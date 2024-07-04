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Минфин назвал параметры расчета налога на длинные вклады

Ведомости

Минфин России определил, что на льготы по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) с 2025 г. смогут рассчитывать держатели вкладов, открытых на срок от 15 месяцев. Об этом говорится в проекте поправок в Налоговый кодекс, обратил внимание РБК.

Согласно поправкам, выплата процентов по такому депозиту должна производиться в конце срока действия. По данным источника РБК в правительстве России, изменения были одобрены на заседании комиссии по законопроектной деятельности. Суть предложений в том, чтобы включить доходы по долгосрочным депозитам и счетам в необлагаемую налогом базу с определенными условиями.

11 апреля председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор поддерживает освобождение длинных вкладов от налогообложения. Она отмечала, что в этом случае необходимо исключить «перекосы в мотивационных мерах» для длинных депозитов по сравнению с рынком капитала.

28 мая Минфин представил пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг., а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы. В частности, Минфин предложил установить пять ступеней в шкале ставок НДФЛ, где минимальная ставка – 13% (при доходе до 2,4 млн руб.), а максимальная – 22% (для доходов свыше 50 млн руб.). Инициатива также включает повышение налога на прибыль для компаний, применяющих общую ставку, с нынешних 20 до 25%.

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщал, что поправки по совершенствованию налоговой системы могут быть рассмотрены во втором чтении 9 июля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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