Минфин назвал параметры расчета налога на длинные вклады
Согласно поправкам, выплата процентов по такому депозиту должна производиться в конце срока действия. По данным источника РБК в правительстве России, изменения были одобрены на заседании комиссии по законопроектной деятельности. Суть предложений в том, чтобы включить доходы по долгосрочным депозитам и счетам в необлагаемую налогом базу с определенными условиями.
11 апреля председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор поддерживает освобождение длинных вкладов от налогообложения. Она отмечала, что в этом случае необходимо исключить «перекосы в мотивационных мерах» для длинных депозитов по сравнению с рынком капитала.
28 мая Минфин представил пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг., а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы. В частности, Минфин предложил установить пять ступеней в шкале ставок НДФЛ, где минимальная ставка – 13% (при доходе до 2,4 млн руб.), а максимальная – 22% (для доходов свыше 50 млн руб.). Инициатива также включает повышение налога на прибыль для компаний, применяющих общую ставку, с нынешних 20 до 25%.
Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщал, что поправки по совершенствованию налоговой системы могут быть рассмотрены во втором чтении 9 июля.