Комитет Госдумы рекомендовал принять во втором чтении поправки о дефиците бюджета

Госдума планирует рассмотреть поправки к бюджету на 2024 г. сразу во втором и третьем чтениях на заседании 4 июля. По словам главы комитета Андрея Макарова, к законопроекту поступило шесть поправок, одна из них была снята. Макаров также добавил, что поправка об увеличении финансирования славянских вузов в СНГ, внесенная председателем Госдумы Вячеславом Володиным, была одобрена.