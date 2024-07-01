Комитет Госдумы рекомендовал принять во втором чтении поправки о дефиците бюджета
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате принять во втором чтении поправки в закон «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 гг.», предусматривающие увеличение дефицита бюджета РФ в 2024 г. Об этом сообщает ТАСС.
Госдума планирует рассмотреть поправки к бюджету на 2024 г. сразу во втором и третьем чтениях на заседании 4 июля. По словам главы комитета Андрея Макарова, к законопроекту поступило шесть поправок, одна из них была снята. Макаров также добавил, что поправка об увеличении финансирования славянских вузов в СНГ, внесенная председателем Госдумы Вячеславом Володиным, была одобрена.
3 июня документ был внесен в Госдуму, а 17 июня комитет по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате принять его. 19 июня Госдума приняла поправки в первом чтении.
22 сентября 2023 г. кабмин поддержал законопроект о федеральном бюджете на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 гг. Премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что работа над бюджетом велась на фоне усиления глобальных дисбалансов и в условиях сохранения внешнего давления на экономику. Он подчеркивал, что правительство старалось минимизировать дефицит бюджета, насколько это возможно.