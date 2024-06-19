Госдума приняла в первом чтении поправки об увеличении дефицита бюджета

В документе указано, что дефицит федерального бюджета составит в 2024 г. 2,12 трлн руб. (1,1% к ВВП), что на 524,7 млрд руб. выше запланированного уровня. Предлагается также на 2,8 млрд руб. снизить общий объем доходов федбюджета на 2024 г.: он составит 35,062 трлн руб. (18,3% к ВВП). Расходы увеличиваются на 533 млрд до 37,182 трлн руб. (19,4% к ВВП).