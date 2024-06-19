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Госдума приняла в первом чтении поправки об увеличении дефицита бюджета

Ведомости

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении поправки в закон «О федеральном бюджете на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 гг.», которые увеличивают дефицит бюджета до 2,12 трлн руб. Проект закона опубликован в электронной базе нижней палаты.

В документе указано, что дефицит федерального бюджета составит в 2024 г. 2,12 трлн руб. (1,1% к ВВП), что на 524,7 млрд руб. выше запланированного уровня. Предлагается также на 2,8 млрд руб. снизить общий объем доходов федбюджета на 2024 г.: он составит 35,062 трлн руб. (18,3% к ВВП). Расходы увеличиваются на 533 млрд до 37,182 трлн руб. (19,4% к ВВП).

3 июня документ был внесен в Госдуму, а 17 июня комитет по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате принять его.

22 сентября 2023 г. кабмин поддержал законопроект о федеральном бюджете на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 гг. Премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что работа над бюджетом велась на фоне усиления глобальных дисбалансов и в условиях сохранения внешнего давления на экономику. Он подчеркивал, что правительство старалось минимизировать дефицит бюджета, насколько это возможно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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