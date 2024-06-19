Госдума приняла в первом чтении поправки об увеличении дефицита бюджета
Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении поправки в закон «О федеральном бюджете на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 гг.», которые увеличивают дефицит бюджета до 2,12 трлн руб. Проект закона опубликован в электронной базе нижней палаты.
В документе указано, что дефицит федерального бюджета составит в 2024 г. 2,12 трлн руб. (1,1% к ВВП), что на 524,7 млрд руб. выше запланированного уровня. Предлагается также на 2,8 млрд руб. снизить общий объем доходов федбюджета на 2024 г.: он составит 35,062 трлн руб. (18,3% к ВВП). Расходы увеличиваются на 533 млрд до 37,182 трлн руб. (19,4% к ВВП).
3 июня документ был внесен в Госдуму, а 17 июня комитет по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате принять его.
22 сентября 2023 г. кабмин поддержал законопроект о федеральном бюджете на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 гг. Премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что работа над бюджетом велась на фоне усиления глобальных дисбалансов и в условиях сохранения внешнего давления на экономику. Он подчеркивал, что правительство старалось минимизировать дефицит бюджета, насколько это возможно.