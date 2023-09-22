Правительство одобрило законопроект о федеральном бюджете на 2024 год
Правительство одобрило законопроект о федеральном бюджете на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 гг., сообщила пресс-служба кабмина по итогам заседания.
В ходе заседания правительства премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что работа над бюджетом «велась на фоне усиления глобальных дисбалансов» и в условиях «сохранения внешнего давления на экономику».
По проекту бюджета, доходы федеральной казны в 2024 г. составят 35 трлн руб. (19,4% ВВП), расходы – 36,6 трлн руб. (20,4% ВВП). По оценке кабмина, ненефтегазовые поступления вдвое превысят нефтегазовые. 36,6 трлн руб. – это предельный прогнозируемый размер расходов в 2024 г. Мишустин объяснил его значительным увеличением финансирования мер по реализации послания президента Федеральному Собранию.
Мишустин отметил, что правительство «старалось минимизировать дефицит бюджета, насколько это возможно». Покрывать его прежде всего будут за счет заимствований, добавил он. Бюджет на следующий год сверстан с дефицитом в 1,6 трлн руб.
В 2025 г. доходы федерального бюджета планируются на уровне 33,5 млрд руб. (17,6% ВВП), в 2026 г. ожидается, что они вырастут до 34,1 трлн руб. (16,8% ВВП), расходы составят 34,4 трлн (18,0% ВВП) и 35,6 трлн руб. (17,6% ВВП) соответственно. Из этих данных следует, что бюджет на 2025 г. сформирован с дефицитом в размере 900 млрд руб., а в 2026 г. он увеличится до 1,5 трлн руб.