Правительство одобрило законопроект о федеральном бюджете на 2024 год

В 2025 г. доходы федерального бюджета планируются на уровне 33,5 млрд руб. (17,6% ВВП), в 2026 г. ожидается, что они вырастут до 34,1 трлн руб. (16,8% ВВП), расходы составят 34,4 трлн (18,0% ВВП) и 35,6 трлн руб. (17,6% ВВП) соответственно. Из этих данных следует, что бюджет на 2025 г. сформирован с дефицитом в размере 900 млрд руб., а в 2026 г. он увеличится до 1,5 трлн руб.