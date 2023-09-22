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Экономика

Правительство одобрило законопроект о федеральном бюджете на 2024 год

Ведомости

Правительство одобрило законопроект о федеральном бюджете на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 гг., сообщила пресс-служба кабмина по итогам заседания.

В ходе заседания правительства премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что работа над бюджетом «велась на фоне усиления глобальных дисбалансов» и в условиях «сохранения внешнего давления на экономику».

По проекту бюджета, доходы федеральной казны в 2024 г. составят 35 трлн руб. (19,4% ВВП), расходы – 36,6 трлн руб. (20,4% ВВП). По оценке кабмина, ненефтегазовые поступления вдвое превысят нефтегазовые. 36,6 трлн руб. – это предельный прогнозируемый размер расходов в 2024 г. Мишустин объяснил его значительным увеличением финансирования мер по реализации послания президента Федеральному Собранию.

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Мишустин отметил, что правительство «старалось минимизировать дефицит бюджета, насколько это возможно». Покрывать его прежде всего будут за счет заимствований, добавил он. Бюджет на следующий год сверстан с дефицитом в 1,6 трлн руб.

В 2025 г. доходы федерального бюджета планируются на уровне 33,5 млрд руб. (17,6% ВВП), в 2026 г. ожидается, что они вырастут до 34,1 трлн руб. (16,8% ВВП), расходы составят 34,4 трлн (18,0% ВВП) и 35,6 трлн руб. (17,6% ВВП) соответственно. Из этих данных следует, что бюджет на 2025 г. сформирован с дефицитом в размере 900 млрд руб., а в 2026 г. он увеличится до 1,5 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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