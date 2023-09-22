Минфин вернул правило расчета нефтегазовых доходов по базовой цене на нефть
Минфин предложил вернуться к обычным параметрам расчета минимальных нефтегазовых доходов – с 2024 г. показатель будут определять по базовой стоимости нефти в $60 за баррель, сообщил глава ведомства Антон Силуанов.
«Если в этом году мы рассчитывали базовые нефтегазовые доходы, исходя из номинальной цифры в 8 трлн руб., то в следующем году предлагаем вернуться к обычным параметрам расчета базовых нефтегазовых доходов, исходя из базовой цены на нефть», – отметил министр.
Он также пояснил, что при формировании параметров бюджета Минфин опирался на прогноз социально-экономического развития с позитивной динамикой в экономике. По прогнозу, в течение трех лет темпы роста превысят 2%. Бюджетную политику на следующий год запланировали с расчетом на постепенный переход к первичному балансу бюджета в 2025 г., подчеркнул Силуанов.
По проекту бюджета, доходы федеральной казны в 2024 г. должны составить 35 трлн руб. (19,4% ВВП), расходы – 36,6 трлн руб. (20,4% ВВП). Кабмин ожидает, что ненефтегазовые поступления в следующем году превысят нефтегазовые в два раза. Максимальный прогнозируемый размер расходов правительство установило в пределах 36,6 трлн руб.