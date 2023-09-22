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Экономика

Минфин вернул правило расчета нефтегазовых доходов по базовой цене на нефть

Ведомости

Минфин предложил вернуться к обычным параметрам расчета минимальных нефтегазовых доходов – с 2024 г. показатель будут определять по базовой стоимости нефти в $60 за баррель, сообщил глава ведомства Антон Силуанов.

«Если в этом году мы рассчитывали базовые нефтегазовые доходы, исходя из номинальной цифры в 8 трлн руб., то в следующем году предлагаем вернуться к обычным параметрам расчета базовых нефтегазовых доходов, исходя из базовой цены на нефть», – отметил министр.

Он также пояснил, что при формировании параметров бюджета Минфин опирался на прогноз социально-экономического развития с позитивной динамикой в экономике. По прогнозу, в течение трех лет темпы роста превысят 2%. Бюджетную политику на следующий год запланировали с расчетом на постепенный переход к первичному балансу бюджета в 2025 г., подчеркнул Силуанов.

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По проекту бюджета, доходы федеральной казны в 2024 г. должны составить 35 трлн руб. (19,4% ВВП), расходы – 36,6 трлн руб. (20,4% ВВП). Кабмин ожидает, что ненефтегазовые поступления в следующем году превысят нефтегазовые в два раза. Максимальный прогнозируемый размер расходов правительство установило в пределах 36,6 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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