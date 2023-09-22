Минфин вернул правило расчета нефтегазовых доходов по базовой цене на нефть

Он также пояснил, что при формировании параметров бюджета Минфин опирался на прогноз социально-экономического развития с позитивной динамикой в экономике. По прогнозу, в течение трех лет темпы роста превысят 2%. Бюджетную политику на следующий год запланировали с расчетом на постепенный переход к первичному балансу бюджета в 2025 г., подчеркнул Силуанов.