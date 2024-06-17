Профильный комитет Госдумы поддержал поправки об увеличении дефицита бюджета
Комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять в первом чтении изменения в закон «О федеральном бюджете на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 гг.», увеличивающие дефицит бюджета. Трансляция заседания ведется на сайте нижней палаты.
Законопроект был внесен в Госдуму 3 июня. Согласно финансово-экономическому обоснованию, дефицит федерального бюджета составит в 2024 г. 2,12 трлн руб. (1,1% к ВВП), что на 524,7 млрд руб. выше запланированного уровня. Документом также предлагается на 2,8 млрд руб. снизить общий объем доходов федбюджета на 2024 г.: он составит 35,062 трлн руб. (18,3% к ВВП). Оценка расходов повышается на 533 млрд до 37,182 трлн руб. (19,4% к ВВП).
«Совокупное сальдо по источникам финансирования дефицита федерального бюджета составит в 2024 г. 2,12 трлн руб. – на 524,7 млрд больше объема, установленного законом № 540-ФЗ. Изменения, предлагаемые законопроектом, обеспечивают сбалансированность федерального бюджета в 2024 г.», – говорится в документе.
Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект 20 июня.
22 сентября 2023 г. правительство одобрило законопроект о федеральном бюджете на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 гг. Тогда премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что работа над бюджетом «велась на фоне усиления глобальных дисбалансов» и в условиях «сохранения внешнего давления на экономику». По его словам, правительство «старалось минимизировать дефицит бюджета, насколько это возможно».