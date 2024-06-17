Профильный комитет Госдумы поддержал поправки об увеличении дефицита бюджета

22 сентября 2023 г. правительство одобрило законопроект о федеральном бюджете на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 гг. Тогда премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что работа над бюджетом «велась на фоне усиления глобальных дисбалансов» и в условиях «сохранения внешнего давления на экономику». По его словам, правительство «старалось минимизировать дефицит бюджета, насколько это возможно».