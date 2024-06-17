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Профильный комитет Госдумы поддержал поправки об увеличении дефицита бюджета

Ведомости

Комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять в первом чтении изменения в закон «О федеральном бюджете на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 гг.», увеличивающие дефицит бюджета. Трансляция заседания ведется на сайте нижней палаты.

Законопроект был внесен в Госдуму 3 июня. Согласно финансово-экономическому обоснованию, дефицит федерального бюджета составит в 2024 г. 2,12 трлн руб. (1,1% к ВВП), что на 524,7 млрд руб. выше запланированного уровня. Документом также предлагается на 2,8 млрд руб. снизить общий объем доходов федбюджета на 2024 г.: он составит 35,062 трлн руб. (18,3% к ВВП). Оценка расходов повышается на 533 млрд до 37,182 трлн руб. (19,4% к ВВП).

«Совокупное сальдо по источникам финансирования дефицита федерального бюджета составит в 2024 г. 2,12 трлн руб. – на 524,7 млрд больше объема, установленного законом № 540-ФЗ. Изменения, предлагаемые законопроектом, обеспечивают сбалансированность федерального бюджета в 2024 г.», – говорится в документе.

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект 20 июня.

22 сентября 2023 г. правительство одобрило законопроект о федеральном бюджете на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 гг. Тогда премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что работа над бюджетом «велась на фоне усиления глобальных дисбалансов» и в условиях «сохранения внешнего давления на экономику». По его словам, правительство «старалось минимизировать дефицит бюджета, насколько это возможно».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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