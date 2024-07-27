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Минфин России призвал страны к совместной борьбе с угрозой долгового кризиса

Ведомости

Минфин России на встрече министров финансов и управляющих центральными банками G20 в Рио-де-Жанейро обратил внимание партнеров на ухудшающуюся ситуацию с суверенной задолженностью в мире, замглавы ведомства Иван Чебесков призвал страны к совместным действиям для предотвращения приближения системного долгового кризиса. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Обслуживание долга, как отметил замминистра, становится все дороже, а большинство испытывающих трудности стран имеют низкие и средние доходы. Такая ситуация не позволяет направлять необходимые ресурсы на развитие, структурные реформы, финансирование важнейших секторов экономики и достижение целей устойчивого развития, пояснил Чебесков.

«Особое беспокойство также вызывает отсутствие внимания стран к очень высокому и продолжающему расти уровню долга в развитых странах. Помимо решения вопросов с реструктуризацией долгов, требуются совместные комплексные действия для предотвращения приближения системного долгового кризиса», – сказал он.

Ключевыми рисками участники встречи назвали также рост глобальной задолженности и высокие уровни дефицитов бюджетов, сохранение инфляции на высоком уровне, колебание цен на сырьевые товары на фоне геополитических потрясений и ослабление торговых связей между странами.

По данным Минфина, впервые с февраля 2022 г. «благодаря конструктивному подходу Бразилии» участники встречи приняли коммюнике «без оценок геополитической ситуации в мире и исключительно по финансовым вопросам».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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