Минфин России призвал страны к совместной борьбе с угрозой долгового кризиса

Минфин России на встрече министров финансов и управляющих центральными банками G20 в Рио-де-Жанейро обратил внимание партнеров на ухудшающуюся ситуацию с суверенной задолженностью в мире, замглавы ведомства Иван Чебесков призвал страны к совместным действиям для предотвращения приближения системного долгового кризиса. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.