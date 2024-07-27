Минфин России призвал страны к совместной борьбе с угрозой долгового кризиса
Минфин России на встрече министров финансов и управляющих центральными банками G20 в Рио-де-Жанейро обратил внимание партнеров на ухудшающуюся ситуацию с суверенной задолженностью в мире, замглавы ведомства Иван Чебесков призвал страны к совместным действиям для предотвращения приближения системного долгового кризиса. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Обслуживание долга, как отметил замминистра, становится все дороже, а большинство испытывающих трудности стран имеют низкие и средние доходы. Такая ситуация не позволяет направлять необходимые ресурсы на развитие, структурные реформы, финансирование важнейших секторов экономики и достижение целей устойчивого развития, пояснил Чебесков.
«Особое беспокойство также вызывает отсутствие внимания стран к очень высокому и продолжающему расти уровню долга в развитых странах. Помимо решения вопросов с реструктуризацией долгов, требуются совместные комплексные действия для предотвращения приближения системного долгового кризиса», – сказал он.
Ключевыми рисками участники встречи назвали также рост глобальной задолженности и высокие уровни дефицитов бюджетов, сохранение инфляции на высоком уровне, колебание цен на сырьевые товары на фоне геополитических потрясений и ослабление торговых связей между странами.
По данным Минфина, впервые с февраля 2022 г. «благодаря конструктивному подходу Бразилии» участники встречи приняли коммюнике «без оценок геополитической ситуации в мире и исключительно по финансовым вопросам».