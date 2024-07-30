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Си Цзиньпин призвал усилить меры по увеличению внутреннего потребления в Китае

Ведомости

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал усилить меры по увеличению внутреннего потребления из-за опасений не достичь целевых показателей роста, передает Financial Times.

Фокус экономической политики призвали сместить «на благо людей и стимулирование потребления», увеличив при этом доходы людей по нескольким каналам.

Издание отмечает, что заявление усилило сигналы о том, что руководство Китая обеспокоено экономическим ростом, который упал до 4,7% в годовом исчислении во II квартале, что медленнее, чем за предыдущие три месяца, и отстает от годового прогноза в 5%.

22 июля Китай объявил о неожиданном снижении процентных ставок, что является еще одним признаком усилий директивных органов по улучшению слабого экономического роста, которому препятствует продолжительный спад на рынке недвижимости. FT указала, что после снижения ставки базовый фондовый индекс Китая CSI 300 упал на 0,7%, а гонконгский Hang Seng index – на 0,3%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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