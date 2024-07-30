Си Цзиньпин призвал усилить меры по увеличению внутреннего потребления в Китае
Председатель КНР Си Цзиньпин призвал усилить меры по увеличению внутреннего потребления из-за опасений не достичь целевых показателей роста, передает Financial Times.
Фокус экономической политики призвали сместить «на благо людей и стимулирование потребления», увеличив при этом доходы людей по нескольким каналам.
Издание отмечает, что заявление усилило сигналы о том, что руководство Китая обеспокоено экономическим ростом, который упал до 4,7% в годовом исчислении во II квартале, что медленнее, чем за предыдущие три месяца, и отстает от годового прогноза в 5%.
22 июля Китай объявил о неожиданном снижении процентных ставок, что является еще одним признаком усилий директивных органов по улучшению слабого экономического роста, которому препятствует продолжительный спад на рынке недвижимости. FT указала, что после снижения ставки базовый фондовый индекс Китая CSI 300 упал на 0,7%, а гонконгский Hang Seng index – на 0,3%.