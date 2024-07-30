Си Цзиньпин призвал усилить меры по увеличению внутреннего потребления в Китае

Издание отмечает, что заявление усилило сигналы о том, что руководство Китая обеспокоено экономическим ростом, который упал до 4,7% в годовом исчислении во II квартале, что медленнее, чем за предыдущие три месяца, и отстает от годового прогноза в 5%.