Народный банк Китая снизил базовую ставку до 3,35%

Китайское информационное агентство «Синьхуа» сообщает, что НБК также снизил процентную ставку по семидневным операциям обратного РЕПО с 1,8% до 1,7%. Этот шаг направлен на усиление антициклических корректировок для лучшей поддержки реального сектора экономики. Обратное РЕПО – процесс, при котором Центробанк приобретает ценные бумаги у коммерческих банков на торгах с соглашением об их обратной продаже в будущем.