Народный банк Китая снизил базовую ставку до 3,35%
Народный банк Китая (НБК) неожиданно снизил базовую процентную ставку по однолетним кредитам (LPR) на 10 базисных пунктов с 3,45% до 3,35%, а ставку по пятилетним кредитам – с 3,95% до 3,85%. Об этом сообщает Reuters.
Оба сокращения отражают ранее заявленное Центральным банком намерение перейти к основанному на ставках механизму денежно-кредитной политики для лучшего контроля процентных ставок, пишет Financial Times (FT).
Китайское информационное агентство «Синьхуа» сообщает, что НБК также снизил процентную ставку по семидневным операциям обратного РЕПО с 1,8% до 1,7%. Этот шаг направлен на усиление антициклических корректировок для лучшей поддержки реального сектора экономики. Обратное РЕПО – процесс, при котором Центробанк приобретает ценные бумаги у коммерческих банков на торгах с соглашением об их обратной продаже в будущем.
FT пишет, что после снижения ставки базовый фондовый индекс Китая CSI 300 упал на 0,7%, а гонконгский Hang Seng index – на 0,3%.