Совет Федерации одобрил индексацию судебных госпошлин

Действующий на данный момент размер госпошлины не повышался почти 15 лет, что привело к утрате ее экономического и регулирующего смысла. Доходы от сбора судебных пошлин в 2022 и 2023 гг. составили 5,2% и 4,8% от общих расходов федерального бюджета на содержание судебной системы.