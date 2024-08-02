Совет Федерации одобрил индексацию судебных госпошлин
Совет Федерации одобрил изменения в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие индексацию размера государственных пошлин для дел, рассматриваемых Верховным судом РФ, судами общей юрисдикции, мировыми судьями и арбитражными судами.
Действующий на данный момент размер госпошлины не повышался почти 15 лет, что привело к утрате ее экономического и регулирующего смысла. Доходы от сбора судебных пошлин в 2022 и 2023 гг. составили 5,2% и 4,8% от общих расходов федерального бюджета на содержание судебной системы.
От уплаты пошлины останутся свободны работники при защите их трудовых прав, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, инвалиды с детства, ветераны боевых действий, ветераны военной службы, истцы по вопросам нарушения прав потребителей, в некоторых случаях – пенсионеры. Дополнительные льготы появятся для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, граждан-банкротов по вопросам формирования конкурсной массы, реестра требований кредиторов и освобождения от долгов.