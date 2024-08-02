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Совет Федерации одобрил индексацию судебных госпошлин

Ведомости

Совет Федерации одобрил изменения в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие индексацию размера государственных пошлин для дел, рассматриваемых Верховным судом РФ, судами общей юрисдикции, мировыми судьями и арбитражными судами.

Действующий на данный момент размер госпошлины не повышался почти 15 лет, что привело к утрате ее экономического и регулирующего смысла. Доходы от сбора судебных пошлин в 2022 и 2023 гг. составили 5,2% и 4,8% от общих расходов федерального бюджета на содержание судебной системы.

От уплаты пошлины останутся свободны работники при защите их трудовых прав, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, инвалиды с детства, ветераны боевых действий, ветераны военной службы, истцы по вопросам нарушения прав потребителей, в некоторых случаях – пенсионеры. Дополнительные льготы появятся для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, граждан-банкротов по вопросам формирования конкурсной массы, реестра требований кредиторов и освобождения от долгов.

Соответствующий документ был внесен в Госдуму в марте и принят 23 июля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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