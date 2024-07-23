Госдума приняла поправки об индексации судебных госпошлин

28 мая Минфин представил пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг., а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы. В июле были приняты поправки в Налоговый кодекс РФ в сфере прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон 12 июля. Документ предполагает пять ступеней в шкале ставок НДФЛ, в качестве минимальной ставки берутся 13%, а максимальной – 22%.