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Госдума приняла поправки об индексации судебных госпошлин

Ведомости

Госдума во втором и третьем чтениях приняла изменения в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие индексацию размера государственных пошлин для дел, рассматриваемых Верховным судом РФ, судами общей юрисдикции, мировыми судьями и арбитражными судами. Об этом сообщили на сайте нижней палаты парламента.

В Госдуме указали, что действующий на данный момент размер госпошлины не повышался почти 15 лет, что привело к утрате ее экономического и регулирующего смысла. Доходы от сбора судебных пошлин в 2022 и 2023 гг. составили 5,2% и 4,8% от общих расходов федерального бюджета на содержание судебной системы.

От уплаты пошлины останутся свободны работники при защите их трудовых прав, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, инвалиды с детства, ветераны боевых действий, ветераны военной службы, истцы по вопросам нарушения прав потребителей, в некоторых случаях - пенсионеры. Дополнительные льготы появятся для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, граждан-банкротов по вопросам формирования конкурсной массы, реестра требований кредиторов и освобождения от долгов.

Льгота в виде освобождения от 70% будет введена для пошлин по искам, связанным с защитой прав на единственное жилье. Льготы в половину обычного сбора сохранятся для госпошлин приказного производства, составляющего 85% дел, рассматриваемых судами общей юрисдикции.

28 мая Минфин представил пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг., а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы. В июле были приняты поправки в Налоговый кодекс РФ в сфере прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон 12 июля. Документ предполагает пять ступеней в шкале ставок НДФЛ, в качестве минимальной ставки берутся 13%, а максимальной – 22%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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