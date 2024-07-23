Госдума приняла поправки об индексации судебных госпошлин
Госдума во втором и третьем чтениях приняла изменения в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие индексацию размера государственных пошлин для дел, рассматриваемых Верховным судом РФ, судами общей юрисдикции, мировыми судьями и арбитражными судами. Об этом сообщили на сайте нижней палаты парламента.
В Госдуме указали, что действующий на данный момент размер госпошлины не повышался почти 15 лет, что привело к утрате ее экономического и регулирующего смысла. Доходы от сбора судебных пошлин в 2022 и 2023 гг. составили 5,2% и 4,8% от общих расходов федерального бюджета на содержание судебной системы.
От уплаты пошлины останутся свободны работники при защите их трудовых прав, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, инвалиды с детства, ветераны боевых действий, ветераны военной службы, истцы по вопросам нарушения прав потребителей, в некоторых случаях - пенсионеры. Дополнительные льготы появятся для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, граждан-банкротов по вопросам формирования конкурсной массы, реестра требований кредиторов и освобождения от долгов.
Льгота в виде освобождения от 70% будет введена для пошлин по искам, связанным с защитой прав на единственное жилье. Льготы в половину обычного сбора сохранятся для госпошлин приказного производства, составляющего 85% дел, рассматриваемых судами общей юрисдикции.
28 мая Минфин представил пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг., а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы. В июле были приняты поправки в Налоговый кодекс РФ в сфере прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон 12 июля. Документ предполагает пять ступеней в шкале ставок НДФЛ, в качестве минимальной ставки берутся 13%, а максимальной – 22%.