Уровень безработицы в США вырос до 4,3%

Отчет, вероятно, усилит опасения некоторых экономистов по поводу того, что Федеральная резервная система слишком долго ждала, прежде чем снизить процентные ставки в попытке сдержать инфляцию. NBC пишет, что ранее на этой неделе председатель ФРС Джей Пауэлл указал, что первое снижение ставки в постпандемический период произойдет в сентябре, даже несмотря на то, что многие экономисты отметили признаки быстрого охлаждения рынка труда. Пятничный отчет подтверждает эти опасения.