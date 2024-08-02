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Уровень безработицы в США вырос до 4,3%

Ведомости

Уровень безработицы в США в июле вырос до 4,3%, а темпы роста занятости замедлились, что стало дополнительным признаком более широкого спада в экономике страны. Об этом сообщает NBC News.

Бюро трудовой статистики сообщило, что в США за отчетный период появилось 114 000 новых рабочих мест, что является самым низким показателем с декабря 2020 г. Экономисты ожидали, что уровень безработицы не изменится по сравнению с июньским показателем в 4,1%.

Отчет, вероятно, усилит опасения некоторых экономистов по поводу того, что Федеральная резервная система слишком долго ждала, прежде чем снизить процентные ставки в попытке сдержать инфляцию. NBC пишет, что ранее на этой неделе председатель ФРС Джей Пауэлл указал, что первое снижение ставки в постпандемический период произойдет в сентябре, даже несмотря на то, что многие экономисты отметили признаки быстрого охлаждения рынка труда. Пятничный отчет подтверждает эти опасения.

В апреле Бюро экономической статистики (BEA) сообщило, что рост ВВП США в I квартале 2024 г. составил 1,6% в пересчете на годовые темпы против ожидаемых 2,5%. Кроме того, темпы роста ВВП существенно замедлились по сравнению с IV кварталом 2023 г., когда показатель составил 3,4%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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