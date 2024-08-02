Уровень безработицы в США вырос до 4,3%
Уровень безработицы в США в июле вырос до 4,3%, а темпы роста занятости замедлились, что стало дополнительным признаком более широкого спада в экономике страны. Об этом сообщает NBC News.
Бюро трудовой статистики сообщило, что в США за отчетный период появилось 114 000 новых рабочих мест, что является самым низким показателем с декабря 2020 г. Экономисты ожидали, что уровень безработицы не изменится по сравнению с июньским показателем в 4,1%.
Отчет, вероятно, усилит опасения некоторых экономистов по поводу того, что Федеральная резервная система слишком долго ждала, прежде чем снизить процентные ставки в попытке сдержать инфляцию. NBC пишет, что ранее на этой неделе председатель ФРС Джей Пауэлл указал, что первое снижение ставки в постпандемический период произойдет в сентябре, даже несмотря на то, что многие экономисты отметили признаки быстрого охлаждения рынка труда. Пятничный отчет подтверждает эти опасения.
В апреле Бюро экономической статистики (BEA) сообщило, что рост ВВП США в I квартале 2024 г. составил 1,6% в пересчете на годовые темпы против ожидаемых 2,5%. Кроме того, темпы роста ВВП существенно замедлились по сравнению с IV кварталом 2023 г., когда показатель составил 3,4%.