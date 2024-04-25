/ Экономика

Рост ВВП США в I квартале оказался значительно ниже прогноза

Ведомости

Рост ВВП США в I квартале 2024 г. составил 1,6% в пересчете на годовые темпы против ожидаемых 2,5%, следует из данных Бюро экономической статистики (BEA).

«Увеличение реального ВВП в основном отражало рост потребительских расходов, инвестиций в основной капитал жилого сектора, инвестиций в основной капитал нежилого сектора и расходов государственных и местных органов власти, которые было частично компенсированы снижением частных инвестиций в товарно-материальные запасы», – указано в сообщении бюро.

Кроме того, темпы роста ВВП существенно замедлились по сравнению с IV кварталом 2023 г., когда показатель составил 3,4%. Потребительские расходы в январе – марте повысились на 2,5% против роста на 3,3% в предыдущем квартале. Рост госрасходов замедлился до 1,2% с 4,6% в октябре – декабре.

Согласно BEA, замедление темпов роста американской экономики относительно предыдущего квартала отражает замедление динамики потребительских расходов, экспорта, расходов государственных и местных органов власти и снижение в расходах федерального правительства. Падение в указанных областях при этом было частично компенсировано ускорением роста инвестиций в жилищное строительство и в основной капитал.

Данные по ВВП показали, что экономика США завершила 2023 г. с увеличением на 3,3% в реальном выражении с поправкой на инфляцию в IV квартале после роста на 4,9% в третьем. Инфляция возвращается к целевому показателю в 2%, опасения по поводу рецессии ослабевают. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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