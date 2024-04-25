Рост ВВП США в I квартале оказался значительно ниже прогноза

Данные по ВВП показали, что экономика США завершила 2023 г. с увеличением на 3,3% в реальном выражении с поправкой на инфляцию в IV квартале после роста на 4,9% в третьем. Инфляция возвращается к целевому показателю в 2%, опасения по поводу рецессии ослабевают.