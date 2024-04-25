Рост ВВП США в I квартале оказался значительно ниже прогноза
Рост ВВП США в I квартале 2024 г. составил 1,6% в пересчете на годовые темпы против ожидаемых 2,5%, следует из данных Бюро экономической статистики (BEA).
«Увеличение реального ВВП в основном отражало рост потребительских расходов, инвестиций в основной капитал жилого сектора, инвестиций в основной капитал нежилого сектора и расходов государственных и местных органов власти, которые было частично компенсированы снижением частных инвестиций в товарно-материальные запасы», – указано в сообщении бюро.
Кроме того, темпы роста ВВП существенно замедлились по сравнению с IV кварталом 2023 г., когда показатель составил 3,4%. Потребительские расходы в январе – марте повысились на 2,5% против роста на 3,3% в предыдущем квартале. Рост госрасходов замедлился до 1,2% с 4,6% в октябре – декабре.
Согласно BEA, замедление темпов роста американской экономики относительно предыдущего квартала отражает замедление динамики потребительских расходов, экспорта, расходов государственных и местных органов власти и снижение в расходах федерального правительства. Падение в указанных областях при этом было частично компенсировано ускорением роста инвестиций в жилищное строительство и в основной капитал.
Данные по ВВП показали, что экономика США завершила 2023 г. с увеличением на 3,3% в реальном выражении с поправкой на инфляцию в IV квартале после роста на 4,9% в третьем. Инфляция возвращается к целевому показателю в 2%, опасения по поводу рецессии ослабевают.