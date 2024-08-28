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Минэк предложил усилить контроль за серыми зарплатами и самозанятыми

Ведомости

Минэкономики предложило расширить перечень оснований для назначения выездных проверок, в перечень включены зарплаты «в конвертах» и перевод сотрудников в самозанятые, сообщает РБК.

Издание ссылается на письмо директора департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития Александра Вдовина на имя заместителя руководителя Аналитического центра при правительстве Михаила Прядильникова. Отмечается, что Минэкономразвития считает целесообразным расширить перечень идентификаторов риска в сфере трудового права.

В списке расширенных идентификаторов фигурируют четыре позиции: начисление работодателем зарплаты за каждый месяц предыдущего квартала ниже минимального размера оплаты труда 60 и более работникам, при том что их доля составляет 50% штата и выше, неснижение численности работников при сокращении фонда оплаты труда на 80% и более за квартал при численности штата от 15 человек, а также взаимодействие организации или ИП более чем с 35 самозанятыми с их среднемесячным доходом от организации более 35 000 руб. и продолжительностью работы более трех месяцев. Также предлагается включить снижение зарплаты у 25% и более работников медицинской организации.

Как напоминают опрошенные изданием эксперты, сейчас на выездные проверки действует мораторий, однако, идентификаторы риска позволяют проводить проверки в исключительных случаях.

13 февраля «Ведомости» писали об усилении контроля за трудоустройством самозанятых. Так, налоговики рассылают в компании в целом стандартные уведомления. Кроме статистических данных, например, о численности самозанятых ФНС интересуется, каким образом организация выходит на работников, предлагающих такие услуги.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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