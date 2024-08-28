Минэк предложил усилить контроль за серыми зарплатами и самозанятыми
Издание ссылается на письмо директора департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития Александра Вдовина на имя заместителя руководителя Аналитического центра при правительстве Михаила Прядильникова. Отмечается, что Минэкономразвития считает целесообразным расширить перечень идентификаторов риска в сфере трудового права.
В списке расширенных идентификаторов фигурируют четыре позиции: начисление работодателем зарплаты за каждый месяц предыдущего квартала ниже минимального размера оплаты труда 60 и более работникам, при том что их доля составляет 50% штата и выше, неснижение численности работников при сокращении фонда оплаты труда на 80% и более за квартал при численности штата от 15 человек, а также взаимодействие организации или ИП более чем с 35 самозанятыми с их среднемесячным доходом от организации более 35 000 руб. и продолжительностью работы более трех месяцев. Также предлагается включить снижение зарплаты у 25% и более работников медицинской организации.
Как напоминают опрошенные изданием эксперты, сейчас на выездные проверки действует мораторий, однако, идентификаторы риска позволяют проводить проверки в исключительных случаях.
13 февраля «Ведомости» писали об усилении контроля за трудоустройством самозанятых. Так, налоговики рассылают в компании в целом стандартные уведомления. Кроме статистических данных, например, о численности самозанятых ФНС интересуется, каким образом организация выходит на работников, предлагающих такие услуги.