Минэк предложил усилить контроль за серыми зарплатами и самозанятыми

В списке расширенных идентификаторов фигурируют четыре позиции: начисление работодателем зарплаты за каждый месяц предыдущего квартала ниже минимального размера оплаты труда 60 и более работникам, при том что их доля составляет 50% штата и выше, неснижение численности работников при сокращении фонда оплаты труда на 80% и более за квартал при численности штата от 15 человек, а также взаимодействие организации или ИП более чем с 35 самозанятыми с их среднемесячным доходом от организации более 35 000 руб. и продолжительностью работы более трех месяцев. Также предлагается включить снижение зарплаты у 25% и более работников медицинской организации.