FT: недовольство ростом стоимости жилья в богатых странах достигло максимума

По данным института, основанных на ответах более 37 000 человек из 37 стран, недовольство доступностью жилья наиболее сильно выражено среди лиц моложе 30 лет и в возрасте от 30 до 49 лет, многие из которых пытаются построить карьеру. Отмечается, что около 44% людей старше 50 лет в богатых странах были недовольны жилищными условиями, однако эта доля возросла до 55% среди лиц моложе 30 лет и 56% среди лиц в возрасте от 30 до 49 лет.