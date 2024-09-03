FT: недовольство ростом стоимости жилья в богатых странах достигло максимума
Недовольство стоимостью жилья в богатых странах достигло рекордного уровня, сообщает Financial Times со ссылкой на исследование американского Института Гэллапа.
По данным института, основанных на ответах более 37 000 человек из 37 стран, недовольство доступностью жилья наиболее сильно выражено среди лиц моложе 30 лет и в возрасте от 30 до 49 лет, многие из которых пытаются построить карьеру. Отмечается, что около 44% людей старше 50 лет в богатых странах были недовольны жилищными условиями, однако эта доля возросла до 55% среди лиц моложе 30 лет и 56% среди лиц в возрасте от 30 до 49 лет.
В исследовании также отдельно разобран английский рынок недвижимости. Так, в настоящее время цены на жилье в Англии в восемь раз превышают среднюю годовую заработную плату. Это более чем в два раза превышает показатель, наблюдавшийся во время прихода к власти последнего лейбористского правительства в 1997 г. Число семей, проживающих в съемном жилье в Англии, также достигло рекордно высокого уровня.
26 июля Центробанк РФ заявил, что ожидает снижения темпов роста цен на жилье. Но глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что важно смотреть не только на процентные ставки, но и на доступность жилья в части соотношения доходов населения и цены на недвижимость.