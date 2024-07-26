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Банк России ожидает снижения темпов роста цен на жилье

Ведомости

Центробанк ожидает снижения темпов роста цен на жилье, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по ключевой ставке.

«Что касается выбора момента покупки квартиры, у всех жизненная ситуация своя и свои потребности, но мы исходим из того, что темпы роста цен на жилье замедлятся и, может быть, будут меньше, чем темпы роста доходов населения. Это надо учитывать при принятии решения о покупке квартир», – сказала она.

Трудно сказать, какой будет динамика цен на жилье на рынке недвижимости, особенно в «региональном разрезе», добавила Набиуллина. По ее словам, важно смотреть не только на процентные ставки, но и на доступность жилья в части соотношения доходов населения и цены на недвижимость. Набиуллина также заявила, что не нужно ожидать мгновенной подстройки цен на жилье – возможен «эффект храповика», спрос не дает ценам снижаться.

Комментируя изменение структуры потребительского спроса, Набиуллина сообщила, что эффекты «не мгновенные», поскольку многие квартиры, купленные с помощью льготной ипотеки, еще строятся, а собственники будут получать их в течение нескольких лет. Она подчеркнула, что россияне продолжат покупать квартиры, но более умеренными темпами. Набиуллина также напомнила, что, согласно прогнозу, ипотека будет расти темпами 7-12%.

24 июля замглавы Минстроя Никита Стасишин сообщил, что активная фаза роста цен на жилье в России закончилась. По его словам, в дальнейшем темпы роста не превысят 4-5%. Он добавил, что цены на новостройки во II квартале выросли на 0,6%, на вторичном рынке стоимость жилья снизилась на 0,9%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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