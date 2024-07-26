Банк России ожидает снижения темпов роста цен на жилье
Центробанк ожидает снижения темпов роста цен на жилье, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по ключевой ставке.
«Что касается выбора момента покупки квартиры, у всех жизненная ситуация своя и свои потребности, но мы исходим из того, что темпы роста цен на жилье замедлятся и, может быть, будут меньше, чем темпы роста доходов населения. Это надо учитывать при принятии решения о покупке квартир», – сказала она.
Трудно сказать, какой будет динамика цен на жилье на рынке недвижимости, особенно в «региональном разрезе», добавила Набиуллина. По ее словам, важно смотреть не только на процентные ставки, но и на доступность жилья в части соотношения доходов населения и цены на недвижимость. Набиуллина также заявила, что не нужно ожидать мгновенной подстройки цен на жилье – возможен «эффект храповика», спрос не дает ценам снижаться.
Комментируя изменение структуры потребительского спроса, Набиуллина сообщила, что эффекты «не мгновенные», поскольку многие квартиры, купленные с помощью льготной ипотеки, еще строятся, а собственники будут получать их в течение нескольких лет. Она подчеркнула, что россияне продолжат покупать квартиры, но более умеренными темпами. Набиуллина также напомнила, что, согласно прогнозу, ипотека будет расти темпами 7-12%.
24 июля замглавы Минстроя Никита Стасишин сообщил, что активная фаза роста цен на жилье в России закончилась. По его словам, в дальнейшем темпы роста не превысят 4-5%. Он добавил, что цены на новостройки во II квартале выросли на 0,6%, на вторичном рынке стоимость жилья снизилась на 0,9%.