Банк России ожидает снижения темпов роста цен на жилье

Трудно сказать, какой будет динамика цен на жилье на рынке недвижимости, особенно в «региональном разрезе», добавила Набиуллина. По ее словам, важно смотреть не только на процентные ставки, но и на доступность жилья в части соотношения доходов населения и цены на недвижимость. Набиуллина также заявила, что не нужно ожидать мгновенной подстройки цен на жилье – возможен «эффект храповика», спрос не дает ценам снижаться.