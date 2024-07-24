Минстрой заявил о завершении активной фазы роста цен на жилье в России

Минстрой заявил о завершении активной фазы роста цен на жилье в РоссииВ дальнейшем темпы роста цен не превысят 4-5%
Активная фаза роста цен на жилье в России закончилась, в дальнейшем темпы роста не превысят 4-5%. Об этом заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин на пресс-конференции.
«Темпы повышения цен на первичном рынке в реальном выражении снижаются после пика, который был в третьем квартале 2023 года из-за ажиотажного спроса. <...> По нашим ощущениям и по прогнозу ЦМАКП, активная фаза роста цен завершена», – отметил он (цитата по «РИА Новости»).
Цена на новостройки во II квартале выросли на 0,6%, на вторичном рынке стоимость жилья снизилась на 0,9%, уточнил Стасишин.
В декабре 2023 г. президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф выразил мнение, что цены на недвижимость упадут на фоне сокращения льготной ипотеки. По его словам, снижение стоимости жилья также связано с труднодоступностью ипотечного кредита.
С 1 июля в России перестала действовать льготная ипотека на новостройки со ставкой 8%. Семейную ипотеку под 6% продлили до 2030 г. Ее могут получить семьи с детьми до шести лет. В Минфине заявили, что, несмотря на сокращение программ льготной ипотеки, в ближайшие годы ее доля в общем объеме выдач будет сильно превышать целевой уровень в 25%.