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Минстрой заявил о завершении активной фазы роста цен на жилье в России

В дальнейшем темпы роста цен не превысят 4-5%
Ведомости

Активная фаза роста цен на жилье в России закончилась, в дальнейшем темпы роста не превысят 4-5%. Об этом заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин на пресс-конференции.

«Темпы повышения цен на первичном рынке в реальном выражении снижаются после пика, который был в третьем квартале 2023 года из-за ажиотажного спроса. <...> По нашим ощущениям и по прогнозу ЦМАКП, активная фаза роста цен завершена», – отметил он (цитата по «РИА Новости»).

Цена на новостройки во II квартале выросли на 0,6%, на вторичном рынке стоимость жилья снизилась на 0,9%, уточнил Стасишин.

В декабре 2023 г. президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф выразил мнение, что цены на недвижимость упадут на фоне сокращения льготной ипотеки. По его словам, снижение стоимости жилья также связано с труднодоступностью ипотечного кредита.

С 1 июля в России перестала действовать льготная ипотека на новостройки со ставкой 8%. Семейную ипотеку под 6% продлили до 2030 г. Ее могут получить семьи с детьми до шести лет. В Минфине заявили, что, несмотря на сокращение программ льготной ипотеки, в ближайшие годы ее доля в общем объеме выдач будет сильно превышать целевой уровень в 25%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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