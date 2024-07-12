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Минфин: доля льготной ипотеки сильно превысит цель в 25%

Ведомости

В ближайшие годы доля льготной ипотеки в общем объеме выдач будет сильно превышать целевой уровень в 25%. Об этом заявил заместитель министра финансов Иван Чебесков, передают «Известия».

«После нынешних изменений этого, конечно, не произойдет – все равно доля льготных программ будет существенно выше 50%», – сказал он, имея в виду отмену госпрограммы под 8% и ужесточение условий семейной ипотеки.

По его мнению, изменить ситуацию поможет постепенный пересмотр условий госпрограмм и их сокращение, а также восстановление рыночной ипотеки. Последнее зависит от уровня ставок в экономике и величины ключевой, пояснил Чебесков. Нормализация денежно-кредитной политики позволит привести долю льготной ипотеки к целевым значениям в течение нескольких лет, добавил он.

Крупнейшие российские банки также не ожидают значительного сокращения доли льготной ипотеки в ближайшее время. В ВТБ отметили, что на фоне закрытия госпрограммы под 8% вырастет значимость семейной ипотеки, поэтому доля программ с господдержкой не снизится в ближайшие 9-12 месяцев. В «Абсолют банке» и «Новикоме» заявили, что ниже 50% она не опустится в ближайшие два года.

Руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко выразил мнение, что люди будут неохотно брать рыночную ипотеку, пока ставки по ней не опустятся ниже 12%. Это станет возможно только при условии снижения ключевой ниже 10%. В ЦБ ожидают, что в 2025 г. в среднем ставка будет находиться на уровне 10–12%.

С 1 июля в России перестала действовать льготная ипотека на новостройки со ставкой 8%. Семейную ипотеку под 6% продлили до 2030 г. Ее могут получить семьи с детьми до шести лет. Максимальный размер кредита составит 12 млн руб. в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и области, до 6 млн руб. – в остальных регионах России. Первоначальный взнос должен быть минимум 20%.

Кроме того, в России есть еще ряд программ с господдержкой: дальневосточная и арктическая ипотека (действует до конца 2030 г. со ставкой до 2%), IT-ипотека (до конца 2024 г. со ставкой до 5%), сельская ипотека (со ставкой до 3%) и др. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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