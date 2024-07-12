Минфин: доля льготной ипотеки сильно превысит цель в 25%
В ближайшие годы доля льготной ипотеки в общем объеме выдач будет сильно превышать целевой уровень в 25%. Об этом заявил заместитель министра финансов Иван Чебесков, передают «Известия».
«После нынешних изменений этого, конечно, не произойдет – все равно доля льготных программ будет существенно выше 50%», – сказал он, имея в виду отмену госпрограммы под 8% и ужесточение условий семейной ипотеки.
По его мнению, изменить ситуацию поможет постепенный пересмотр условий госпрограмм и их сокращение, а также восстановление рыночной ипотеки. Последнее зависит от уровня ставок в экономике и величины ключевой, пояснил Чебесков. Нормализация денежно-кредитной политики позволит привести долю льготной ипотеки к целевым значениям в течение нескольких лет, добавил он.
Крупнейшие российские банки также не ожидают значительного сокращения доли льготной ипотеки в ближайшее время. В ВТБ отметили, что на фоне закрытия госпрограммы под 8% вырастет значимость семейной ипотеки, поэтому доля программ с господдержкой не снизится в ближайшие 9-12 месяцев. В «Абсолют банке» и «Новикоме» заявили, что ниже 50% она не опустится в ближайшие два года.
Руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко выразил мнение, что люди будут неохотно брать рыночную ипотеку, пока ставки по ней не опустятся ниже 12%. Это станет возможно только при условии снижения ключевой ниже 10%. В ЦБ ожидают, что в 2025 г. в среднем ставка будет находиться на уровне 10–12%.
С 1 июля в России перестала действовать льготная ипотека на новостройки со ставкой 8%. Семейную ипотеку под 6% продлили до 2030 г. Ее могут получить семьи с детьми до шести лет. Максимальный размер кредита составит 12 млн руб. в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и области, до 6 млн руб. – в остальных регионах России. Первоначальный взнос должен быть минимум 20%.
Кроме того, в России есть еще ряд программ с господдержкой: дальневосточная и арктическая ипотека (действует до конца 2030 г. со ставкой до 2%), IT-ипотека (до конца 2024 г. со ставкой до 5%), сельская ипотека (со ставкой до 3%) и др.