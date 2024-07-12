Минфин: доля льготной ипотеки сильно превысит цель в 25%

Крупнейшие российские банки также не ожидают значительного сокращения доли льготной ипотеки в ближайшее время. В ВТБ отметили, что на фоне закрытия госпрограммы под 8% вырастет значимость семейной ипотеки, поэтому доля программ с господдержкой не снизится в ближайшие 9-12 месяцев. В «Абсолют банке» и «Новикоме» заявили, что ниже 50% она не опустится в ближайшие два года.