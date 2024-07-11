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Число сделок на московском рынке элитных новостроек в первом полугодии выросло

Предложение дорогих квартир растет, а для инвесторов недвижимость остается одним из немногих надежных инструментов для вложений
Екатерина Волкова
Андрей Гордеев / Ведомости

Продажи премиального жилья на первичном рынке Москвы по итогам первого полугодия 2024 г. выросли в натуральном выражении на 103%. Об этом говорится в отчете агентства недвижимости Whitewill. Там сказано, что если за первые шесть месяцев прошлого года в российской столице было реализовано 990 дорогих лотов, то в этом году этот показатель достиг 2012. Двукратное увеличение числа сделок в первом полугодии подтверждают и в девелоперской компании Capital Group.

Остальные опрошенные «Ведомостями» эксперты также зафиксировали рост количества транзакций с премиальным жильем, впрочем, динамика у них отличается. К примеру, представитель Kalinka говорит, что в январе – июне 2024 г. в Москве было продано 820 дорогих лотов стоимостью 111 млрд руб., а это лишь на 64% больше, чем было годом ранее. При этом, по его данным, в первом полугодии 2021 г. было закрыто на 44% сделок больше. В компании «Intermark городская недвижимость» в этом году фиксируют рост в 67% (580 лотов). Основатель Kalinka Екатерина Румянцева отмечает, что наибольшая активность на рынке наблюдалась в апреле текущего года. Представитель Tekta Group уверяет, что максимальный рост был именно в июне: число сделок в этот месяц увеличилось на 45% по сравнению с маем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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