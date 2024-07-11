Число сделок на московском рынке элитных новостроек в первом полугодии выросло

Остальные опрошенные «Ведомостями» эксперты также зафиксировали рост количества транзакций с премиальным жильем, впрочем, динамика у них отличается. К примеру, представитель Kalinka говорит, что в январе – июне 2024 г. в Москве было продано 820 дорогих лотов стоимостью 111 млрд руб., а это лишь на 64% больше, чем было годом ранее. При этом, по его данным, в первом полугодии 2021 г. было закрыто на 44% сделок больше. В компании «Intermark городская недвижимость» в этом году фиксируют рост в 67% (580 лотов). Основатель Kalinka Екатерина Румянцева отмечает, что наибольшая активность на рынке наблюдалась в апреле текущего года. Представитель Tekta Group уверяет, что максимальный рост был именно в июне: число сделок в этот месяц увеличилось на 45% по сравнению с маем.